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https://sputnikarabic.ae/20220926/وكالة-قلق-تجار-بريطانيا-من-انهيار-ميزانية-بلادهم-أكبر-من-قلقهم-من-فوز-اليمين-المتطرف-الإيطالي-1068260162.html
وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم أكبر من قلقهم من فوز "اليمين المتطرف" الإيطالي
وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم أكبر من قلقهم من فوز "اليمين المتطرف" الإيطالي
أشارت وكالات غربية إلى أن المحليين البريطانيين بقوا لأسابيع يتكهنون عن ردود فعل الأسواق والوضع الاقتصادي بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني في... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:21+0000
2022-09-26T11:46+0000
العالم
اقتصاد
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وتعود جذور حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" إلى حركات "ما بعد الفاشية" في أواخر القرن العشرين، وقد هاجمت ميلوني الاتحاد الأوروبي والمهاجرين وحقوق مجتمع الميم خلال حملتها الانتخابية، كما جاء في المصادر الغربية.وبحسب "بلومبرغ"، عندما تحدثت ميلوني إلى أنصارها المجتمعين في فندق بوسط روما في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، "تحدثت بنبرة رصينة، قائلة لهم إن إيطاليا بحاجة إلى أن تُحكم (بالمسؤولية)".وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 3.7٪ مقابل العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوربي (اليورو) خلال ساعات التداول الآسيوية وانخفض بنسبة 1٪ اليوم صباحا في لندن.وقفزت العائدات على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات من 29.4 نقطة أساس إلى 4.12٪، بينما ارتفع العائد على السندات الإيطالية المؤرخة 9 نقاط أساس إلى 4.43٪.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بعد-فوز-اليمين-المتطرف-فرنسا-تطالب-إيطاليا-باحترام-حقوق-الإنسان-1068251064.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم أكبر من قلقهم من فوز "اليمين المتطرف" الإيطالي

11:21 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 26.09.2022)
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، لندن، إنجلترا
رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أشارت وكالات غربية إلى أن المحليين البريطانيين بقوا لأسابيع يتكهنون عن ردود فعل الأسواق والوضع الاقتصادي بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني في الانتخابات، ولكن عند إعلان فوز الأخيرة، ثبت أن تجار بريطانيا كانوا أكثر قلقا بشأن انهيار ميزانية بلادهم.
وتعود جذور حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" إلى حركات "ما بعد الفاشية" في أواخر القرن العشرين، وقد هاجمت ميلوني الاتحاد الأوروبي والمهاجرين وحقوق مجتمع الميم خلال حملتها الانتخابية، كما جاء في المصادر الغربية.
وبحسب "بلومبرغ"، عندما تحدثت ميلوني إلى أنصارها المجتمعين في فندق بوسط روما في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، "تحدثت بنبرة رصينة، قائلة لهم إن إيطاليا بحاجة إلى أن تُحكم (بالمسؤولية)".

ونوهت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي فازت فيه ميلوني، تسبب وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، بحدوث انهيار أسواق بريطانيا، يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة خلال نصف قرن، ثم قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن لديه المزيد من الإعفاءات الضريبية القادمة.

Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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09:29 GMT
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 3.7٪ مقابل العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوربي (اليورو) خلال ساعات التداول الآسيوية وانخفض بنسبة 1٪ اليوم صباحا في لندن.
وقفزت العائدات على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات من 29.4 نقطة أساس إلى 4.12٪، بينما ارتفع العائد على السندات الإيطالية المؤرخة 9 نقاط أساس إلى 4.43٪.
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