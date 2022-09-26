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https://sputnikarabic.ae/20220926/6-قتلى-إثر-حادث-إطلاق-نار-داخل-مدرسة-في-أحد-أقاليم-روسيا-1068247487.html
6 قتلى إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في أحد أقاليم روسيا
6 قتلى إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في أحد أقاليم روسيا
أدى حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، اليوم الاثنين، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:42+0000
2022-09-26T08:42+0000
روسيا
الداخلية الروسية
مدرسة
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وجاء في تقرير وزارة الداخلية الروسية على "تلغرام": "حسب المعطيات المتوفرة، انتحر المهاجم. وفي الوقت الحالي، لقي 6 مصرعهم وأصيب 20 آخرون".وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الاثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وبهروب الناس من المبنى.وتعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا في 11 مايو/ أيار من العام الماضي إلى هجوم فجر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة وأطلق النار على الموجودين فيها.
https://sputnikarabic.ae/20210512/لجنة-التحقيق-الروسية-مهاجم-مدرسة-قازان-يعاني-من-مرض-في-الدماغ-1048951009.html
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روسيا, الداخلية الروسية, مدرسة
روسيا, الداخلية الروسية, مدرسة

6 قتلى إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في أحد أقاليم روسيا

08:42 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور حادث إطلاق نار بإحدى مدارس مدينة قازان، روسيا 11 مايو 2021
 حادث إطلاق نار بإحدى مدارس مدينة قازان، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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أدى حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، اليوم الاثنين، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
وجاء في تقرير وزارة الداخلية الروسية على "تلغرام": "حسب المعطيات المتوفرة، انتحر المهاجم. وفي الوقت الحالي، لقي 6 مصرعهم وأصيب 20 آخرون".
وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الاثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وبهروب الناس من المبنى.
حادث إطلاق نار بإحدى مدارس مدينة قازان، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2021
لجنة التحقيق الروسية: مهاجم مدرسة قازان يعاني مرضا في الدماغ
12 مايو 2021, 13:25 GMT
وتعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا في 11 مايو/ أيار من العام الماضي إلى هجوم فجر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة وأطلق النار على الموجودين فيها.
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