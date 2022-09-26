https://sputnikarabic.ae/20220926/6-قتلى-إثر-حادث-إطلاق-نار-داخل-مدرسة-في-أحد-أقاليم-روسيا-1068247487.html
6 قتلى إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في أحد أقاليم روسيا
6 قتلى إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في أحد أقاليم روسيا
أدى حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، اليوم الاثنين، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:42+0000
2022-09-26T08:42+0000
2022-09-26T08:42+0000
روسيا
الداخلية الروسية
مدرسة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048933530_0:47:3473:2001_1920x0_80_0_0_847317f287cdba500dd0a06252b9b53e.jpg
وجاء في تقرير وزارة الداخلية الروسية على "تلغرام": "حسب المعطيات المتوفرة، انتحر المهاجم. وفي الوقت الحالي، لقي 6 مصرعهم وأصيب 20 آخرون".وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الاثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وبهروب الناس من المبنى.وتعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا في 11 مايو/ أيار من العام الماضي إلى هجوم فجر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة وأطلق النار على الموجودين فيها.
https://sputnikarabic.ae/20210512/لجنة-التحقيق-الروسية-مهاجم-مدرسة-قازان-يعاني-من-مرض-في-الدماغ-1048951009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048933530_372:0:3101:2047_1920x0_80_0_0_3f5f38bfadb760fbe8f67dafe918e305.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الداخلية الروسية, مدرسة
روسيا, الداخلية الروسية, مدرسة
6 قتلى إثر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في أحد أقاليم روسيا
تابعنا عبر
أدى حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، اليوم الاثنين، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
وجاء في تقرير وزارة الداخلية الروسية على "تلغرام": "حسب المعطيات المتوفرة، انتحر المهاجم. وفي الوقت الحالي، لقي 6 مصرعهم وأصيب 20 آخرون".
وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الاثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة
بشارع بوشكينسكايا، وبهروب الناس من المبنى.
وتعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا
في 11 مايو/ أيار من العام الماضي إلى هجوم فجر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة وأطلق النار على الموجودين فيها.