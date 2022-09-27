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https://sputnikarabic.ae/20220927/أجمل-الطرق-في-العالم-للرحلات-بواسطة-السيارات-1068303942.html
أجمل الطرق في العالم لرحلات السيارات
أجمل الطرق في العالم لرحلات السيارات
منذ عام 1980، تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر/ أيلول. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
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ودخلت قائمة أجمل طرق العالم للرحلات البرية بوساطة السيارات بعض طرق الدول التالية: روسيا، ناميبيا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، سويسرا، أستراليا، رومانيا، إيطاليا، باكستان والصين.
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

أجمل الطرق في العالم لرحلات السيارات

10:43 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 27.09.2022)
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منذ عام 1980، تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر/ أيلول.
ودخلت قائمة أجمل طرق العالم للرحلات البرية بوساطة السيارات بعض طرق الدول التالية: روسيا، ناميبيا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، سويسرا، أستراليا، رومانيا، إيطاليا، باكستان والصين.
© Photo / Unsplash/Kent Tupasجبل حفيت، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
جبل حفيت، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
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© Photo / Unsplash/Kent Tupas
جبل حفيت، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
© Photo / Public domainساحل أمالفي في إيطاليا
ساحل أمالفي في إيطاليا - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain
ساحل أمالفي في إيطاليا
CC BY 3.0 / Aplesnin Mikhail / European route E105/Russian route M18 «Kola» in the area near Polyarnye Zori. View to north-east, to Khibiny Mountainsالطريق الأوروبي E105/ الطريق الروسي M18 "كولا" في المنطقة القريبة من بوليارني زوري. منظر من الشمال الشرقي إلى جبال خبيني، مورمانسك، روسيا
الطريق الأوروبي E105/ الطريق الروسي M18 كولا في المنطقة القريبة من بوليارني زوري. منظر من الشمال الشرقي إلى جبال خبيني، مورمانسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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CC BY 3.0 / Aplesnin Mikhail / European route E105/Russian route M18 «Kola» in the area near Polyarnye Zori. View to north-east, to Khibiny Mountains
الطريق الأوروبي E105/ الطريق الروسي M18 "كولا" في المنطقة القريبة من بوليارني زوري. منظر من الشمال الشرقي إلى جبال خبيني، مورمانسك، روسيا
CC BY 2.0 / Xiquinhosilva / Zhangjiajieطريق جبل تيانمن في الصين
طريق جبل تيانمن في الصين - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Xiquinhosilva / Zhangjiajie
طريق جبل تيانمن في الصين
© Photo / Unsplash/Nigel Tadyanehondoممر فوركا في سويسرا
ممر فوركا في سويسرا - سبوتنيك عربي
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© Photo / Unsplash/Nigel Tadyanehondo
ممر فوركا في سويسرا
© Photo / Unsplash/Wee Ping Khooطريق المحيط العظيم في ولاية فيكتوريا الأسترالية
طريق المحيط العظيم في ولاية فيكتوريا الأسترالية - سبوتنيك عربي
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© Photo / Unsplash/Wee Ping Khoo
طريق المحيط العظيم في ولاية فيكتوريا الأسترالية
© Sputnik . Andrey Kasprishin / الانتقال إلى بنك الصورسيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم.
سيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Kasprishin
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم.
© Photo / Public domain/Werner Bayerيقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس.
يقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain/Werner Bayer
يقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس.
CC BY 2.0 / Hưng Hồ Bá / Hải Vân Passهاي فان باس في جبال أنام في فيتنام
هاي فان باس في جبال أنام في فيتنام - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Hưng Hồ Bá / Hải Vân Pass
هاي فان باس في جبال أنام في فيتنام
© Photo / Unsplash/Shakeel Ahmad طريق كاراكورام السريع هو طريق سريع وطني بطول 1300 كلم يمتد من حسن عبدال في مقاطعة البنجاب في باكستان إلى ممر خونجيراب في جيلجيت بالتستان، حيث يعبر إلى الصين ويصبح طريق الصين السريع الوطني.
Каракорумское шоссе на границе Пакистана и Китая - سبوتنيك عربي
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© Photo / Unsplash/Shakeel Ahmad
طريق كاراكورام السريع هو طريق سريع وطني بطول 1300 كلم يمتد من حسن عبدال في مقاطعة البنجاب في باكستان إلى ممر خونجيراب في جيلجيت بالتستان، حيث يعبر إلى الصين ويصبح طريق الصين السريع الوطني.
CC BY 2.0 / Bob Haarmans / Bryce Canyon Utahالطريق في حديقة برايس كانيون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية
الطريق في حديقة برايس كانيون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Bob Haarmans / Bryce Canyon Utah
الطريق في حديقة برايس كانيون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية
© Photo / Unsplash/Adelin Grigorescu الطريق السريع ترانسفاغاراس في رومانيا.
الطريق السريع ترانسفاغاراس في رومانيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Unsplash/Adelin Grigorescu
الطريق السريع ترانسفاغاراس في رومانيا.
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