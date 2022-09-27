https://sputnikarabic.ae/20220927/أجمل-الطرق-في-العالم-للرحلات-بواسطة-السيارات-1068303942.html

أجمل الطرق في العالم لرحلات السيارات

أجمل الطرق في العالم لرحلات السيارات

منذ عام 1980، تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر/ أيلول. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T10:43+0000

2022-09-27T10:43+0000

2022-09-27T10:44+0000

صور

وسائط متعددة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068304102_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d7cddd4caf24b6f24cd3f6986081d4a8.jpg

ودخلت قائمة أجمل طرق العالم للرحلات البرية بوساطة السيارات بعض طرق الدول التالية: روسيا، ناميبيا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، سويسرا، أستراليا، رومانيا، إيطاليا، باكستان والصين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة