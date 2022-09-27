أجمل الطرق في العالم لرحلات السيارات
10:43 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 27.09.2022)
منذ عام 1980، تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر/ أيلول.
ودخلت قائمة أجمل طرق العالم للرحلات البرية بوساطة السيارات بعض طرق الدول التالية: روسيا، ناميبيا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، سويسرا، أستراليا، رومانيا، إيطاليا، باكستان والصين.
© Photo / Unsplash/Kent Tupasجبل حفيت، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
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© Photo / Unsplash/Kent Tupas
جبل حفيت، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
ساحل أمالفي في إيطاليا
CC BY 3.0 / Aplesnin Mikhail / European route E105/Russian route M18 «Kola» in the area near Polyarnye Zori. View to north-east, to Khibiny Mountainsالطريق الأوروبي E105/ الطريق الروسي M18 "كولا" في المنطقة القريبة من بوليارني زوري. منظر من الشمال الشرقي إلى جبال خبيني، مورمانسك، روسيا
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الطريق الأوروبي E105/ الطريق الروسي M18 "كولا" في المنطقة القريبة من بوليارني زوري. منظر من الشمال الشرقي إلى جبال خبيني، مورمانسك، روسيا
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طريق جبل تيانمن في الصين
ممر فوركا في سويسرا
طريق المحيط العظيم في ولاية فيكتوريا الأسترالية
© Sputnik . Andrey Kasprishin / الانتقال إلى بنك الصورسيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم.
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© Sputnik . Andrey Kasprishin/
سيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم.
© Photo / Public domain/Werner Bayerيقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس.
يقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس.
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هاي فان باس في جبال أنام في فيتنام
© Photo / Unsplash/Shakeel Ahmad طريق كاراكورام السريع هو طريق سريع وطني بطول 1300 كلم يمتد من حسن عبدال في مقاطعة البنجاب في باكستان إلى ممر خونجيراب في جيلجيت بالتستان، حيث يعبر إلى الصين ويصبح طريق الصين السريع الوطني.
طريق كاراكورام السريع هو طريق سريع وطني بطول 1300 كلم يمتد من حسن عبدال في مقاطعة البنجاب في باكستان إلى ممر خونجيراب في جيلجيت بالتستان، حيث يعبر إلى الصين ويصبح طريق الصين السريع الوطني.
CC BY 2.0 / Bob Haarmans / Bryce Canyon Utahالطريق في حديقة برايس كانيون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية
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الطريق في حديقة برايس كانيون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية
الطريق السريع ترانسفاغاراس في رومانيا.