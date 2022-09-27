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أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ترتفع بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من 2022
أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ترتفع بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من 2022
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن عدد السائحين في مصر ارتفع بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:41+0000
2022-09-27T10:41+0000
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ووفقا لبيان، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن "عـــدد السائحين الوافدين مـن كــافة دول العـالــم 4.9 مليـون سائـح خـلال النـصف الأول من عام 2022 مــقـابل 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.4%".وأوضح أن عــدد السائحــين الوافـــدين مـن كافــــة دول العـالــم 8.0 مليـون سائح عـــام 2021 مقـابـل 3.7 مليـون سائح عام 2020 بـنسبة ارتفاع قــــدرها 117.5%.وأشار إلى أن إجمـالى عدد السائحين العـرب الوافـدين مـن الدول العربية وصل إلى 2.0 مليون سائح عام 2021 مقابل 0.9 مليون سائح عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 114.9%.طالع أيضا: الحكومة المصرية: بلادنا باتت بين أفضل الوجهات السياحية في العالم
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أخبار مصر الآن, السياحة
أخبار مصر الآن, السياحة

أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ترتفع بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من 2022

10:41 GMT 27.09.2022
© Photo / pixabay/sciencefreakابو الهول في مصر يتوسط الأهرامات
ابو الهول في مصر يتوسط الأهرامات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / pixabay/sciencefreak
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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن عدد السائحين في مصر ارتفع بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
ووفقا لبيان، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن "عـــدد السائحين الوافدين مـن كــافة دول العـالــم 4.9 مليـون سائـح خـلال النـصف الأول من عام 2022 مــقـابل 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.4%".
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11 سبتمبر, 16:49 GMT
وأوضح أن عــدد السائحــين الوافـــدين مـن كافــــة دول العـالــم 8.0 مليـون سائح عـــام 2021 مقـابـل 3.7 مليـون سائح عام 2020 بـنسبة ارتفاع قــــدرها 117.5%.

وعن الدول الأكثر وفودا أوضح الجهاز أن أوروبـا الشرقية هي أكثــر المنـاطق إيفــاداً للسائحيــن خــلال عــــام2021 بنسبـة 50.6%، يليـــها الشرق الاوسط بنسبــة 18.9% يليـــها أوروبا الغربية بنسبــة 16.4%، يليــها أفريقيـا بنسبــة 7.1%.

وأشار إلى أن إجمـالى عدد السائحين العـرب الوافـدين مـن الدول العربية وصل إلى 2.0 مليون سائح عام 2021 مقابل 0.9 مليون سائح عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 114.9%.
طالع أيضا: الحكومة المصرية: بلادنا باتت بين أفضل الوجهات السياحية في العالم
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