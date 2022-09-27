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أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا
https://sputnikarabic.ae/20220927/أكثر-من-93-من-سكان-زابوروجيه-يصوتون-لصالح-الانضمام-لروسيا-1068330518.html
أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا
أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا
قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الثلاثاء، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T18:44+0000
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أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا

18:44 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 27.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوريصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
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قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الثلاثاء، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.
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