https://sputnikarabic.ae/20220927/أكثر-من-93-من-سكان-زابوروجيه-يصوتون-لصالح-الانضمام-لروسيا-1068330518.html
أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا
أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا
قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الثلاثاء، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T18:44+0000
2022-09-27T18:44+0000
2022-09-27T18:45+0000
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أكثر من 93% من سكان زابوروجيه يصوتون لصالح الانضمام لروسيا
18:44 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الثلاثاء، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.