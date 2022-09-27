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https://sputnikarabic.ae/20220927/أمريكا-تمنح-نظام-كييف-12-مليار-دولار-مساعدات-جديدة-تشمل-الدفاع-والاستخبارات-1068320638.html
أمريكا تمنح نظام كييف 12 مليار دولار مساعدات جديدة تشمل الدفاع والاستخبارات
أمريكا تمنح نظام كييف 12 مليار دولار مساعدات جديدة تشمل الدفاع والاستخبارات
اتفق أعضاء الكونغرس الأمريكي على‭‭‭ ‬‬‬إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا، استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن، ما يعكس... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T14:53+0000
2022-09-27T14:53+0000
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وقالت مصادر مطلعة، إنه التمويل يشمل 4.5 مليار دولار لتوفير قدرات دفاعية وعتاد لأوكرانيا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي وغيره من أشكال الدعم الدفاعي، فضلا عن 4.5 مليار دولار لمواصلة تقديم دعم مباشر للميزانية لنظام كييف خلال الربع القادم، وفقا لوكالة "رويترز".وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار ضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت.وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول أيضا بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220922/بايدن-وماكرون-يبحثان-مواجهة-التحديات-الصينية-وإيران-ودعم-أوكرانيا-1068071486.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تمنح نظام كييف 12 مليار دولار مساعدات جديدة تشمل الدفاع والاستخبارات

14:53 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
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اتفق أعضاء الكونغرس الأمريكي على‭‭‭ ‬‬‬إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا، استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن، ما يعكس استمرار دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لنظام كييف.
وقالت مصادر مطلعة، إنه التمويل يشمل 4.5 مليار دولار لتوفير قدرات دفاعية وعتاد لأوكرانيا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي وغيره من أشكال الدعم الدفاعي، فضلا عن 4.5 مليار دولار لمواصلة تقديم دعم مباشر للميزانية لنظام كييف خلال الربع القادم، وفقا لوكالة "رويترز".
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
بايدن وماكرون يبحثان دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية وإيران
22 سبتمبر, 01:18 GMT
وأكد مسؤول حكومي أن ذلك "سيسمح لإدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدفع رواتب الموظفين الأساسيين ومساندة المواطنين الفارين وتغطية النفقات المهمة الأخرى لمساعدة المدنيين".
وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار ضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول أيضا بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأمريكية.
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