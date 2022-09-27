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https://sputnikarabic.ae/20220927/إسقاط-طائرة-مسيرة-في-وسط-بغداد-والسفارة-الأمريكية-تطلق-صافرات-الإنذار-1068326172.html
إسقاط طائرة مسيرة في وسط بغداد... والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار
إسقاط طائرة مسيرة في وسط بغداد... والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار
أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الإنذار بعد رصد طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخصراء التي تتواجد بها السفارة. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:45+0000
2022-09-27T16:45+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وأوضح المصدر بأنه "تم إسقاط طائرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد عن طريق التشويش أو خلل فني حصل بالمسيرة".ولفت إلى أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، مشدا على أنه "لم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت الطائرة مفخخة أم لأغراض الاستطلاع أو التصوير".
https://sputnikarabic.ae/20220113/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-تصف-الهجمات-عليها-بـالاعتداء-على-سيادة-العراق-1056091571.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

إسقاط طائرة مسيرة في وسط بغداد... والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

16:45 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الإنذار بعد رصد طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخصراء التي تتواجد بها السفارة.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر بأنه "تم إسقاط طائرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد عن طريق التشويش أو خلل فني حصل بالمسيرة".
جنود الجيش الأمريكي داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
السفارة الأمريكية في بغداد تصف الهجمات عليها بـ"الاعتداء على سيادة العراق"
13 يناير, 19:12 GMT
ولفت إلى أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، مشدا على أنه "لم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت الطائرة مفخخة أم لأغراض الاستطلاع أو التصوير".
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