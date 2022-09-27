https://sputnikarabic.ae/20220927/إسقاط-طائرة-مسيرة-في-وسط-بغداد-والسفارة-الأمريكية-تطلق-صافرات-الإنذار-1068326172.html

إسقاط طائرة مسيرة في وسط بغداد... والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

إسقاط طائرة مسيرة في وسط بغداد... والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الإنذار بعد رصد طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخصراء التي تتواجد بها السفارة. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T16:45+0000

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وأوضح المصدر بأنه "تم إسقاط طائرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد عن طريق التشويش أو خلل فني حصل بالمسيرة".ولفت إلى أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، مشدا على أنه "لم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت الطائرة مفخخة أم لأغراض الاستطلاع أو التصوير".

https://sputnikarabic.ae/20220113/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-تصف-الهجمات-عليها-بـالاعتداء-على-سيادة-العراق-1056091571.html

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