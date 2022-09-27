https://sputnikarabic.ae/20220927/إعادة-تشكيل-مجلس-الوزراء-السعودي-برئاسة-ولي-العهد-وتعيين-خالد-بن-سلمان-وزيرا-للدفاع-1068327983.html

إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد وتعيين خالد بن سلمان وزيرا للدفاع

إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد وتعيين خالد بن سلمان وزيرا للدفاع

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد، ليكون برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T17:48+0000

2022-09-27T17:48+0000

2022-09-27T18:01+0000

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر الملكية التي جاء فيها: "يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء"، على أن يترأس الملك سلمان جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.وأشارت الوكالة أيضًا إلى تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع بدلا من أخيه محمد بن سلمان.وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.وتضمنت الأوامر إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:1ـ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.2ـ الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.3ـ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.4ـ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.5ـ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.6ـ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.7ـ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.8 ـ خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.9ـ فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.10ـ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.11ـ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.12- عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.13ـ وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.14ـ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.15ـ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.16ـ إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.17ـ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.18ـ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.19ـ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.20ـ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.21ـ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.22ـ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.23ـ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.24ـ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.25ـ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.26- عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.27- أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.28- حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.29- بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.30- صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.31- أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.32- خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.33- فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.34- فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.35- يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

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