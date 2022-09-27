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https://sputnikarabic.ae/20220927/إعلام-سقوط-طائرة-مسيرة-يشتبه-بأنها-إيرانية-في-مدينة-أربيل-العراقية-1068310127.html
إعلام: سقوط طائرة مسيرة "يشتبه بأنها إيرانية" في مدينة أربيل العراقية
إعلام: سقوط طائرة مسيرة "يشتبه بأنها إيرانية" في مدينة أربيل العراقية
سقطت طائرة مسيرة، اليوم الثلاثاء، في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل في كردستان العراق. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:02+0000
2022-09-27T11:03+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "طائرة مفخخة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الحرس الثوري الإيراني، جدد في وقت سابق اليوم، القصف المدفعي على مواقع حزب "البيجاك" في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري هاجمت لليوم الثالث على التوالي مواقع مجموعات البيجاك الإرهابية في منطقة جومان على الحدود بين إيران والعراق باستخدام الطائرات المسيرة ونيران المدفعية الدقيقة".وقصفت المدفعية الإيرانية، السبت الماضي، بشكل مكثف مناطق حدودية في ناحية سيدكان على الحدود مع محافظة أربيل العراقية.وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، في تصريحات مع موقع "كوردستان24"، إن "المدفعية الإيرانية قصفت مناطق بربزين وغوري سايا وهورن"، مشيرا إلى أن "المناطق يسكنها القرويون وأصحاب المواشي والبساتين حيث أثارالقصف الخوف والذعر لدى السكان".وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات البرية للحرس بدأت، من خلال عمليات نيران وهجمات مدفعية، بتدمير المقرات والمراكز التأسيسية لمجموعات إرهابية مناهضة للثورة على الجانب الآخر من حدود الدولة بالمنطقة الشمالية في العراق".ومما جاء في البيان: "عملياتنا ترمي إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها"، مضيفا أن "عمليات المقاتلين الإسلاميين ستتواصل من أجل ضمان استقرار أمن الحدود".ودعا الحرس الثوري: "السكان المحليين في إقليم كردستان العراق للابتعاد عن المقار التابعة للتنظيمات الإرهابية المعادية لطهران".
https://sputnikarabic.ae/20220927/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-مجددا-مواقع-في-ناحية-جومان-بمحافظة-أربيل-العراقية-فيديو-1068301875.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم

إعلام: سقوط طائرة مسيرة "يشتبه بأنها إيرانية" في مدينة أربيل العراقية

11:02 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 27.09.2022)
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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سقطت طائرة مسيرة، اليوم الثلاثاء، في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل في كردستان العراق.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "طائرة مفخخة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل"، دون المزيد من التفاصيل.
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
الحرس الثوري الإيراني يقصف مجددا مواقع في ناحية جومان بمحافظة أربيل العراقية... فيديو
08:53 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني، جدد في وقت سابق اليوم، القصف المدفعي على مواقع حزب "البيجاك" في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري هاجمت لليوم الثالث على التوالي مواقع مجموعات البيجاك الإرهابية في منطقة جومان على الحدود بين إيران والعراق باستخدام الطائرات المسيرة ونيران المدفعية الدقيقة".
وقصفت المدفعية الإيرانية، السبت الماضي، بشكل مكثف مناطق حدودية في ناحية سيدكان على الحدود مع محافظة أربيل العراقية.
وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، في تصريحات مع موقع "كوردستان24"، إن "المدفعية الإيرانية قصفت مناطق بربزين وغوري سايا وهورن"، مشيرا إلى أن "المناطق يسكنها القرويون وأصحاب المواشي والبساتين حيث أثارالقصف الخوف والذعر لدى السكان".
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات البرية للحرس بدأت، من خلال عمليات نيران وهجمات مدفعية، بتدمير المقرات والمراكز التأسيسية لمجموعات إرهابية مناهضة للثورة على الجانب الآخر من حدود الدولة بالمنطقة الشمالية في العراق".
ومما جاء في البيان: "عملياتنا ترمي إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها"، مضيفا أن "عمليات المقاتلين الإسلاميين ستتواصل من أجل ضمان استقرار أمن الحدود".
ودعا الحرس الثوري: "السكان المحليين في إقليم كردستان العراق للابتعاد عن المقار التابعة للتنظيمات الإرهابية المعادية لطهران".
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