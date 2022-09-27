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https://sputnikarabic.ae/20220927/إيران-تعلن-اعتقال-12-شخصا-تابعين-لخليتين-منظمتين-من-شبكة-مثيري-الشغب-في-محافظة-غيلان-1068308004.html
إيران تعلن اعتقال 12 شخصا تابعين لخليتين منظمتين من شبكة "مثيري الشغب" في محافظة غيلان
إيران تعلن اعتقال 12 شخصا تابعين لخليتين منظمتين من شبكة "مثيري الشغب" في محافظة غيلان
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 12 شخصاً تابعين لخليتين منظمتين من شبكة مثيري الشغب في محافظة غيلان شمال البلاد". 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:12+0000
2022-09-27T10:12+0000
أخبار إيران
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وأوضحت ​السلطات الإيرانية​، أن "الخليتين كانتا تعملان على جذب العناصر وتنظيمها للقيام بعمليات تخريبية من خلال اجتماعات سرية"، لافتة إلى أنهما "خططتا للهجوم على مراكز حساسة حكومية وعسكرية وإثارة الشغب مجدداً في مدن محافظة غيلان".وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
أخبار إيران
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تعلن اعتقال 12 شخصا تابعين لخليتين منظمتين من شبكة "مثيري الشغب" في محافظة غيلان

10:12 GMT 27.09.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 12 شخصاً تابعين لخليتين منظمتين من شبكة مثيري الشغب في محافظة غيلان شمال البلاد".
وأوضحت ​السلطات الإيرانية​، أن "الخليتين كانتا تعملان على جذب العناصر وتنظيمها للقيام بعمليات تخريبية من خلال اجتماعات سرية"، لافتة إلى أنهما "خططتا للهجوم على مراكز حساسة حكومية وعسكرية وإثارة الشغب مجدداً في مدن محافظة غيلان".
وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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