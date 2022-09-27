https://sputnikarabic.ae/20220927/ارتفاع-ضحايا-مأساة-غرق-قارب-بنغلاديش-إلى-68-قتيلا-1068322409.html
ارتفاع ضحايا مأساة غرق قارب بنغلاديش إلى 68 قتيلا
ارتفاع ضحايا مأساة غرق قارب بنغلاديش إلى 68 قتيلا
انتشل رجال الإنقاذ 17 جثة اليوم الثلاثاء، من ضحايا حادث انقلاب قارب مزدحم بحجاج هندوس في نهر ببنغلاديش، وهو ما رفع حصيلة الضحايا إلى 68 قتيلا. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:10+0000
2022-09-27T15:10+0000
2022-09-27T15:10+0000
بنغلاديش
غرق
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ويعد الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي قرب بلدة بودا، هو الحادث البحري الأكثر دموية خلال سنوات في بنغلاديش التي تتقاطع فيها الأنهار ويشيع فيها استخدام السفن المتهالكة، بحسب "فرانس برس".وذكرت السلطات أن من بين القتلى 22 طفلا، مشيرة إلى أن بعضهم كان أصغر من 4 سنوات.وكان القارب الصغير في طريقه إلى معبد هندوسي مشهور عندما انقلب في النهر بينما كان المتفرجون يصرخون على الشاطئ في مشاهد مرعبة التقطت بكاميرات الهواتف الذكية.وقال قائد شرطة بودا سوجاي كومار روي إن رجال الإنقاذ بمن فيهم رجال الإطفاء والغواصون والقرويون يبحثون عن ضحايا على بعد أميال في اتجاه مجرى نهر كاروتوا حيث وقعت المأساة.وقالت الشرطة إن القارب كان يقل نحو 90 شخصا من بينهم نحو 50 حاجا كانوا في طريقهم إلى المعبد الهندوسي الذي يعود تاريخه لقرون لحضور مهرجان كبير.
https://sputnikarabic.ae/20220618/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-فيضانات-الهند-وبنغلاديش-إلى-31-شخصا-1063829573.html
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بنغلاديش, غرق
ارتفاع ضحايا مأساة غرق قارب بنغلاديش إلى 68 قتيلا
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انتشل رجال الإنقاذ 17 جثة اليوم الثلاثاء، من ضحايا حادث انقلاب قارب مزدحم بحجاج هندوس في نهر ببنغلاديش، وهو ما رفع حصيلة الضحايا إلى 68 قتيلا.
ويعد الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي قرب بلدة بودا، هو الحادث البحري الأكثر دموية
خلال سنوات في بنغلاديش التي تتقاطع فيها الأنهار ويشيع فيها استخدام السفن المتهالكة، بحسب "فرانس برس".
وذكرت السلطات أن من بين القتلى 22 طفلا، مشيرة إلى أن بعضهم كان أصغر من 4 سنوات.
وكان القارب الصغير في طريقه إلى معبد هندوسي مشهور عندما انقلب في النهر بينما كان المتفرجون يصرخون على الشاطئ في مشاهد مرعبة التقطت بكاميرات الهواتف الذكية.
وقال قائد شرطة بودا سوجاي كومار روي إن رجال الإنقاذ بمن فيهم رجال الإطفاء والغواصون والقرويون يبحثون عن ضحايا على بعد أميال في اتجاه مجرى نهر كاروتوا حيث وقعت المأساة.
وقالت الشرطة إن القارب كان يقل نحو 90 شخصا من بينهم نحو 50 حاجا كانوا في طريقهم إلى المعبد الهندوسي الذي يعود تاريخه لقرون لحضور مهرجان كبير.