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https://sputnikarabic.ae/20220927/استطلاع-71-من-العاملين-في-أمريكا-يشعرون-أن-أجورهم-لا-تواكب-ارتفاع-تكلفة-المعيشة-1068325177.html
استطلاع: 71% من العاملين في أمريكا يشعرون أن أجورهم لا تواكب ارتفاع تكلفة المعيشة
استطلاع: 71% من العاملين في أمريكا يشعرون أن أجورهم لا تواكب ارتفاع تكلفة المعيشة
كشف استطلاع رأي أجراه بنك أمريكا، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 71 في المئة من العمال في الولايات المتحدة يشعرون أن أجورهم لا تستطيع مواكبة ارتفاع تكلفة... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:28+0000
2022-09-27T16:28+0000
اقتصاد
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وقال بيان صادر عن البنك: "بالإضافة إلى ذلك، يشعر 80 في المئة من الموظفين بالقلق إزاء التضخم، ويشعر 71 في المئة أن تكلفة المعيشة تفوق النمو في رواتبهم أو أجورهم".وشمل استطلاع الرأي 2,148 عاملا في جميع أنحاء أمريكا بين شهري فبراير/ شباط ويوليو/ تموز، كجزء من تقرير فوائد مكان العمل السنوي، والذي يفحص الاتجاهات المتعلقة بالمزايا المالية في مكان العمل وبرامج الصحة.ولأكثر من 10 سنوات، ظل نمو الأسعار في أمريكا أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المئة.وجادل بعض الاقتصاديين في ذلك الوقت بأن المشكلة الحقيقية للبنك المركزي الأمريكي هي نقص التضخم، ومع ذلك تغير الوضع مع إجراءات تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عام 2020، التي قلبت سلاسل إنتاج وتوريد السلع الأساسية العالمية، ومنذ ذلك الحين، كان التضخم في أمريكا عند أو بالقرب من أعلى مستوياته في 4 عقود، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك.وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لا تزال أعلى من 8 في المئة سنويا - أكثر من 4 أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20220924/غولدمان-ساكس-يحذر-من-تزايد-المتاعب-للأسهم-الأمريكية-التوقعات-غامضة-بشكل-غير-عادي-1068170302.html
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اقتصاد
اقتصاد

استطلاع: 71% من العاملين في أمريكا يشعرون أن أجورهم لا تواكب ارتفاع تكلفة المعيشة

16:28 GMT 27.09.2022
© flickr.com / afagen"بنك أوف أمريكا"
بنك أوف أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
"بنك أوف أمريكا"
© flickr.com / afagen
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كشف استطلاع رأي أجراه بنك أمريكا، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 71 في المئة من العمال في الولايات المتحدة يشعرون أن أجورهم لا تستطيع مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال بيان صادر عن البنك: "بالإضافة إلى ذلك، يشعر 80 في المئة من الموظفين بالقلق إزاء التضخم، ويشعر 71 في المئة أن تكلفة المعيشة تفوق النمو في رواتبهم أو أجورهم".
وشمل استطلاع الرأي 2,148 عاملا في جميع أنحاء أمريكا بين شهري فبراير/ شباط ويوليو/ تموز، كجزء من تقرير فوائد مكان العمل السنوي، والذي يفحص الاتجاهات المتعلقة بالمزايا المالية في مكان العمل وبرامج الصحة.
مقر بنك غولدمان ساكس في مدينة نيويورك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
‏"غولدمان ساكس" يحذر من تزايد المتاعب للأسهم الأمريكية... "التوقعات غامضة بشكل غير ‏عادي"‏
24 سبتمبر, 10:30 GMT
ولأكثر من 10 سنوات، ظل نمو الأسعار في أمريكا أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المئة.
وجادل بعض الاقتصاديين في ذلك الوقت بأن المشكلة الحقيقية للبنك المركزي الأمريكي هي نقص التضخم، ومع ذلك تغير الوضع مع إجراءات تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عام 2020، التي قلبت سلاسل إنتاج وتوريد السلع الأساسية العالمية، ومنذ ذلك الحين، كان التضخم في أمريكا عند أو بالقرب من أعلى مستوياته في 4 عقود، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لا تزال أعلى من 8 في المئة سنويا - أكثر من 4 أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
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