https://sputnikarabic.ae/20220927/استفتاءات-الانضمام-إلى-روسيا-تنتهي-اليوم-النواب-العراقي-يناقش-استقالة-رئيسه-بأول-جلسة-بعد-التعليق-1068321934.html

استفتاءات الانضمام إلى روسيا تنتهي اليوم... النواب العراقي يناقش استقالة رئيسه بأول جلسة بعد التعليق

استفتاءات الانضمام إلى روسيا تنتهي اليوم... النواب العراقي يناقش استقالة رئيسه بأول جلسة بعد التعليق

فتحت مراكز التصويت في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون أبوابها في اليوم الأخير لاستفتاءات الانضمام لروسيا بعدما تم التصويت في الأيام الأربعة السابقة في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T15:15+0000

2022-09-27T15:15+0000

2022-09-27T15:15+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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استفتاءات الانضمام إلى روسيا تنتهي اليوم.. النواب العراقي يناقش استقالة رئيسه بأول جلسة بعد التعليق استفتاءات الانضمام إلى روسيا تنتهي اليوم.. النواب العراقي يناقش استقالة رئيسه بأول جلسة بعد التعليق

الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في المناطق الأربعة المحررة تنتهي اليوموكانت الهيئات الانتخابية في جميع الكيانات الأربعة قد أعلنت أن استفتاءاتها صالحة، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 50% في كل منها. وحسب البيانات الأولية مساء الاثنين، فقد بلغت نسبة المشاركة في جمهورية دونيتسك 86.89%، وفي لوغانسك 83.61%، وفي خيرسون 63.58%، وفي زابوروجيه 66.43%.في حديثة لـ"سبوتنيك، قال الدكتور أحمد مصطفى مدير مركز آسيا للدراسات إن "القصف الأوكراني للمناطق الأربعة لم ينتج عنه مشكلات أو تأثير سلبي على سير عملية الاستفتاء، لأن هناك تشجيع على هذه العملية التي تعتبر طوق نجاة بالنسبة لهذه المناطق ذات الغالبية من السكان ذوي الأصول الروسية والناطقين باللغة الروسية".وتابع: "وبالتالي، فإن عملية الاستفتاء مهمة وضرورية لهم، وهذا القصف كان نكاية في السكان للحد من حركتهم وخروجهم، ونعلم أنه مع انضمام القرم لروسيا تحسنت الأوضاع المعيشية، من حيث الرواتب والحقوق بشكل كبير، وعاد ذلك بنفع كبير على مواطني القرم، وبالتالي سيتكرر هذا على مواطني دونباس وخيرسون ووزابوروجيه".وأوضح مصطفى أن "الغرب لن يقدر على شيء، لأنه دائما ما يرضي بسياسة الأقوى وسياسية الأمر الواقع، وسبق أن أجرى الناتو استفتاء لا نعلم مصداقيته عام 2000 في كوسوفو للانفصال عن يوغسلافيا، وتم قبول هذا الاستفتاء، إذن لماذا يلومون روسيا على القيام بنفس الشيء مع سكان من الغالبية الروسية والناطقين باللغة الروسية".من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، إن "وضوح المشاريع التي تستهدف الأمن القومي الروسي جعلت هناك حافزا لهذه المناطق للتوجه باتجاه روسيا الاتحادية، رغبة في التشبث بالدولة الأم، ورغبة في استعادة مقومات القوة والقدرة التي تصنف من موروثات الاتحاد السوفيتي، وهذه الدول التي عانت من التمزق والتشرزم وباتت تفتقر إلى الوحدة ستلتحق بروسيا، من أجل أن تحقق أمنا قوميا يلبي للشعب الروسي طموحاته في أن يعود فاعلا ومؤثرا في التوازنات الإقليمية والدولية".واعتبر الخبير أن "الإقبال والانسيابية التي جرت بها الاستفتاءات تؤكد أن القناعة عالية جدا، وأن كثيرا من الدول التي تعاني الانقسام والتشرزم قد تلتحق بروسيا الاتحادية من أجل أن تشكل قوة جديدة لتدخل كلاعب فعال في التوازنات، لاسيما في ظل دور واعد لمقومات اقتصادية ستمتلكها روسيا الاتحادية تمهيدا لعودة الثنائية القطبية، ولكن في بعد اقتصادي، وبتجربة عميقة أسست إلى تنظير جديد يكون فيه الأداء أفضل بكثير مما كان عليه الحال في الاتحاد السوفيتي السابق".رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته والمجلس يعقد أول جلسة بعد التوترات لبحث الاستقالة وإعادة المؤسسة للعمليعقد البرلمان العراقي، غدا الأربعاء، جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد يوم 29 أغسطس/آب، والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر في محيط المجلس قبل شهرين، حيث وضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة إجراء عملية تصويت على "استقالة رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي .وفيما أعلن مجلس النواب في بيان عن عقد جلسة للتصويت على استقالة الحلبوسي وانتخاب نائب أول له، قال الحلبوسي إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين، ويجب أن ينصب الجهد على تحقيق المصالحة، مؤكدًا أنّ "قرار استقالته جاء دون أي مشاورات مع أحد .واستدرك قائلا: "لكنه قد يعود للترشح غدا للتصويت عليه كرئيس مجلس النواب"، معتبرا أن رئيس البرلمان ربما قدم استقالته لأنه لا يتمتع بمقبولية في الائتلاف الجديد، وبالتالي استشعر أنه قد تتم إقالته بتوافق سياسي، لأن ائتلاف الدولة يمتلك مقاعد تؤهله لإقالة رئيس البرلمان، وأراد أن يلعب هذه اللعبة كمناورة سياسية، وهو أيضا يسعى في هذا لإرضاء حلفائه الصدريين".واعتبر المحلل أن "الاستقالة تأتي ضمن الكثير من القراءات الأخرى فيما يتعلق بالتوافق السني، لأن منصب رئيس مجلس النواب محسوب للأقلية السنية، وربما يتعلق الأمر بالتوافقات السياسية داخل البيت السني الذي لديه تحفظات على الحلبوسي و زميله خميس الخنجر، وأيضا هناك تحفظ على أداء الحلبوسي، لذلك فإن العقدة داخل البيت السني، وقد تكون هناك تفاهمات الليلة تتم لتجديد الثقة به، أو رفضه، لكن في كل الأحوال هي مغامرة سايسية خطيرة، وأعتقد أنه غامر بتاريخه السياسي".لبنان يتوقع "عرضاً خطياً" من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل نهاية الأسبوعقالت الرئاسة اللبنانية، إن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أكد للرئيس ميشال عون، أن بيروت ستتلقى "عرضاً خطياً" من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع، مضيفة أن بوصعب أطلع عون على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك وآخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.في الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن هناك تقديرات من المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، خلال أيام. وكانت قد عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مفاوضات جديدة بين الجانبين بوساطة أمريكية للتوصل إلى حل نهائي .وأكد المحلل إنه "بناء على التجربة، والمشهدية السياسية في لبنان، فإن الرأي النهائي في هذا الأمر سيكون لحزب الله، حتى وإن لم يأخذ الأمر بشكل مباشر فهو من سيعطي كلمة السر الفاصلة لسير لبنان بالاتفاق أو عدم الاتفاق ، وهذا أمر مفروغ منه خصوصا في آخر ايام الرئيس عون المرتبط بشكل كلي بحزب الله".وحول توقف إسرائيل عن العمل في حقل كاريش، قال العاقوري إنه "ربما كان من أجل رفع معنويات جمهور حزب الله في حال تم السير بالاتفاق، وهذا الاتفاق حتى الآن ألغى جميع المساعي التي كان ينادي بها الشعب بخصوص خط 29، الذي تم دراسته من قبل الجيش بشكل دقيق وعلمي ومتخصص ومتأني"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق اليوم مطروح هو أقل بكثير مما تم رفع السقف فيه في المرحلة الأخيرة إلى الخط 29".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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