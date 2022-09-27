https://sputnikarabic.ae/20220927/استنفار-أمني-نرويجي-على-الجرف-القاري-بعد-حادث-التيار-الشمالي-1068335085.html
استنفار أمني نرويجي على الجرف القاري بعد حادث "التيار الشمالي"
استنفار أمني نرويجي على الجرف القاري بعد حادث "التيار الشمالي"
قررت السلطات النرويجية تعزيز الإجراءات الأمنية على الجرف القاري للبلاد بعد رصد تسرب غاز من خطي أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في المياه السويدية... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T21:19+0000
2022-09-27T21:19+0000
2022-09-27T21:19+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103853/33/1038533369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ddad546d0d330954c6f516e299ca4e3.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال وزير البترول والطاقة تيري أسلاند اليوم الثلاثاء: "كان هناك اتصالا وثيقا بين الحكومة النرويجية والشرطة والقوات المسلحة النرويجية والعاملين على الجرف القاري".وأضاف: "على هذا الأساس، قررت الحكومة اتخاذ تدابير لزيادة التأهب للطوارئ فيما يتعلق بالهياكل الأساسية، في البر والبحر منشآت على الجرف القاري النرويجي". أشار الوزيرأيضا إلى أنه بشكل عام، هناك وعي كبير بسلامة التشغيل على الجرف القاري النرويجي.بالأمس، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.واليوم، قالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر.أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.
https://sputnikarabic.ae/20220927/حادث-التيار-الشمالي-كيف-يهدد-أوروبا-بأزمة-اقتصادية-أعمق-مما-حدث-في-2009-1068324114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103853/33/1038533369_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd70b27ed1b99db912934a35a95a9597.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
استنفار أمني نرويجي على الجرف القاري بعد حادث "التيار الشمالي"
تابعنا عبر
قررت السلطات النرويجية تعزيز الإجراءات الأمنية على الجرف القاري للبلاد بعد رصد تسرب غاز من خطي أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في المياه السويدية والدنماركية.
موسكو- سبوتنيك
. وقال وزير البترول والطاقة تيري أسلاند اليوم الثلاثاء: "كان هناك اتصالا وثيقا بين الحكومة النرويجية والشرطة والقوات المسلحة النرويجية والعاملين على الجرف القاري".
وأضاف: "على هذا الأساس، قررت الحكومة اتخاذ تدابير لزيادة التأهب للطوارئ فيما يتعلق بالهياكل الأساسية، في البر والبحر منشآت على الجرف القاري النرويجي". أشار الوزيرأيضا إلى أنه بشكل عام، هناك وعي كبير بسلامة التشغيل على الجرف القاري النرويجي.
بالأمس، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط
المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.
ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1
" كذلك، الذي علق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.
واليوم، قالت الشركة للصحفيين إن التدمير
الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.
وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر.
أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب
في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.