عربي
شعوب دونباس والمناطق المحررة تقرر مصيرها بالانضمام إلى روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220927/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-وفد-شركة-روسية-متخصصة-في-الاستخدام-الصناعي-للمعادن-النفيسة-1068333297.html
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة روسية متخصصة في الاستخدام الصناعي للمعادن النفيسة
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة روسية متخصصة في الاستخدام الصناعي للمعادن النفيسة
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركة "كراستسفيتمت" الروسية المتخصصة في المعادن النفيسة والاستخدامات الصناعية التي تعتمد عليها. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:26+0000
2022-09-27T20:26+0000
اقتصاد
مصر
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068333451_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_f0db7364bbd7c64d657129bd72820035.jpg
جاء ذلك وفقا لبيان للهيئة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أوضح أن توافد الشركات الروسية على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتوافق مع الاتفاقيات المصرية الروسية الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في العين السخنة وشرق بورسعيد.واستقبل نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية اللواء محمد شعبان، الوفد الروسي ، بحضور عدد من قيادات الهيئة، حيث أشار إلى أن اللقاء يمثل أحد نتائج الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر.وتابع شعبان: "تستعد الهيئة لاستقبال الشركات الروسية العاملة في قطاعات صناعية تلبي متطلبات رؤيتها الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة مما تملكه المنطقة من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، إضافة إلى موانئ تسهل عملية الوصول إلى الأسواق الخارجية.وأعرب مدير التسويق الهندسي بالشركة الروسية ديميتري أوبدين، إلى وجود توجه لإنشاء مشروع خاص بصناعة حامض النيتريك، المستخدم في صناعة الأسمدة.وتابع: "هدفنا هو بناء مركز إقليمي لهذه النوع من الصناعة، التي لا يملكها إلا عدد قليل من الشركات العالمية رغم الحاجة العالمية لها".يذكر أن شركة "كراستسفيتمت" الروسية تعمل في مجال إعادة تنقية المعادن النفيسة المستخدمة وإعادة استخدامها في الإنتاج بما يساهم في خفض تكلفة الصناعات القائمة عليها.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068333451_190:0:1090:675_1920x0_80_0_0_f663fde8d941b9c098b807c58a9b06cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مصر, روسيا
اقتصاد, مصر, روسيا

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة روسية متخصصة في الاستخدام الصناعي للمعادن النفيسة

20:26 GMT 27.09.2022
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
تابعنا عبرTelegram
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركة "كراستسفيتمت" الروسية المتخصصة في المعادن النفيسة والاستخدامات الصناعية التي تعتمد عليها.
جاء ذلك وفقا لبيان للهيئة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أوضح أن توافد الشركات الروسية على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتوافق مع الاتفاقيات المصرية الروسية الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في العين السخنة وشرق بورسعيد.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
واستقبل نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية اللواء محمد شعبان، الوفد الروسي ، بحضور عدد من قيادات الهيئة، حيث أشار إلى أن اللقاء يمثل أحد نتائج الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وتابع شعبان: "تستعد الهيئة لاستقبال الشركات الروسية العاملة في قطاعات صناعية تلبي متطلبات رؤيتها الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة مما تملكه المنطقة من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، إضافة إلى موانئ تسهل عملية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
وأعرب مدير التسويق الهندسي بالشركة الروسية ديميتري أوبدين، إلى وجود توجه لإنشاء مشروع خاص بصناعة حامض النيتريك، المستخدم في صناعة الأسمدة.
وتابع: "هدفنا هو بناء مركز إقليمي لهذه النوع من الصناعة، التي لا يملكها إلا عدد قليل من الشركات العالمية رغم الحاجة العالمية لها".
يذكر أن شركة "كراستسفيتمت" الروسية تعمل في مجال إعادة تنقية المعادن النفيسة المستخدمة وإعادة استخدامها في الإنتاج بما يساهم في خفض تكلفة الصناعات القائمة عليها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية نتائج الاستفاءات في المناطق المحررة16:26 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала