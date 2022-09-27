اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة روسية متخصصة في الاستخدام الصناعي للمعادن النفيسة
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركة "كراستسفيتمت" الروسية المتخصصة في المعادن النفيسة والاستخدامات الصناعية التي تعتمد عليها.
جاء ذلك وفقا لبيان للهيئة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أوضح أن توافد الشركات الروسية على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتوافق مع الاتفاقيات المصرية الروسية الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في العين السخنة وشرق بورسعيد.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
واستقبل نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية اللواء محمد شعبان، الوفد الروسي ، بحضور عدد من قيادات الهيئة، حيث أشار إلى أن اللقاء يمثل أحد نتائج الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وتابع شعبان: "تستعد الهيئة لاستقبال الشركات الروسية العاملة في قطاعات صناعية تلبي متطلبات رؤيتها الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة مما تملكه المنطقة من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، إضافة إلى موانئ تسهل عملية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
وأعرب مدير التسويق الهندسي بالشركة الروسية ديميتري أوبدين، إلى وجود توجه لإنشاء مشروع خاص بصناعة حامض النيتريك، المستخدم في صناعة الأسمدة.
وتابع: "هدفنا هو بناء مركز إقليمي لهذه النوع من الصناعة، التي لا يملكها إلا عدد قليل من الشركات العالمية رغم الحاجة العالمية لها".
يذكر أن شركة "كراستسفيتمت" الروسية تعمل في مجال إعادة تنقية المعادن النفيسة المستخدمة وإعادة استخدامها في الإنتاج بما يساهم في خفض تكلفة الصناعات القائمة عليها.