https://sputnikarabic.ae/20220927/اكتشاف-تسربات-غاز-من-نورد-ستريم-في-مياه-الدنمارك-والسويد-1068301778.html
اكتشاف تسربات غاز من نورد ستريم في مياه الدنمارك والسويد
اكتشاف تسربات غاز من نورد ستريم في مياه الدنمارك والسويد
قالت هيئة الملاحة البحرية السويدية اليوم الثلاثاء إنها أصدرت تحذيرا من تسريبين متقاربين على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الروسي في المياه السويدية والدنماركية،... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T08:48+0000
2022-09-27T08:48+0000
2022-09-27T08:50+0000
العالم
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ونقلت الوكالة، على وجه الخصوص، عن ممثل الإدارة البحرية السويدية، قوله: "هناك تسريبان على Nord Stream 1: أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية في الدنمارك. وهما قريبان جدًا من بعضهما البعض".وأشارت الوكالة نقلاً عن وزير الطاقة دان يورجنسن، إلى أن السلطات الدنماركية دعت إلى زيادة الاستعداد في قطاعي الطاقة والغاز في البلاد بعد ثلاث تسريبات في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 بالقرب من الدنمارك والسويد.
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العالم
اكتشاف تسربات غاز من نورد ستريم في مياه الدنمارك والسويد
08:48 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
قالت هيئة الملاحة البحرية السويدية اليوم الثلاثاء إنها أصدرت تحذيرا من تسريبين متقاربين على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الروسي في المياه السويدية والدنماركية، تم اكتشافهما بعد وقت قصير من حدوث تسرب في نورد ستريم 2 القريب، حسبما ذكرت رويترز.
ونقلت الوكالة، على وجه الخصوص، عن ممثل الإدارة البحرية السويدية، قوله: "هناك تسريبان على Nord Stream 1
: أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية في الدنمارك. وهما قريبان جدًا من بعضهما البعض".
وأشارت الوكالة نقلاً عن وزير الطاقة دان يورجنسن، إلى أن السلطات الدنماركية دعت إلى زيادة الاستعداد في قطاعي الطاقة والغاز في البلاد بعد ثلاث تسريبات في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 بالقرب من الدنمارك والسويد.