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اكتشاف علمي غير متوقع بشأن درجة حرارة كوكب المشتري
اكتشاف علمي غير متوقع بشأن درجة حرارة كوكب المشتري
تمكن علماء يابانيون من اكتشاف موجة حرارة غير متوقعة على نطاق الغلاف الجوي لكوكب المشتري. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:57+0000
2022-09-27T20:57+0000
كوكب المشترى
درجة حرارة
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وذكر موقع "phys" أن علماء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية توصلوا لهذا الاكتشاف.وتغطي موجة الحرارة 130 ألف كيلومتر، وهو ما يعادل 10 أضعاف قطر الأرض، بينما تصل درجات الحرارة إلى 700 درجة مئوية.وتجعل درجات الحرارة المرتفعة كوكب المشتري، أكثر سخونة بمئات الدرجات مما كان متوقعا في السابق.ونجح العلماء في التوصل إلى أن موجة الحرارة تبدو وكأنها ممتدة من منطقة الشفق القطبي لكوكب لمشتري، بالقرب من القطب الشمالي للكوكب، وصولا لخط الاستواء في المركز.وخلال المؤتمر العلمي الأوروبي الذي عقد في العام الجاري في غرناطة، بإسبانيا، قدم الباحثون هذا الاكتشاف الجديد المثير.يذكر أن الغلاف الجوي لكوكب المشترى هو الأكبر في المجموعة الشمسية حيث يتكون في الأغلب من جزيئات الهيدروجين والهيليوم بنسب شمسية تقريبا.
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كوكب المشترى, درجة حرارة
كوكب المشترى, درجة حرارة

اكتشاف علمي غير متوقع بشأن درجة حرارة كوكب المشتري

20:57 GMT 27.09.2022
© Photo / pixabay/كوكب المشتري مع مجموعة كواكب
كوكب المشتري مع مجموعة كواكب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / pixabay/
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تمكن علماء يابانيون من اكتشاف موجة حرارة غير متوقعة على نطاق الغلاف الجوي لكوكب المشتري.
وذكر موقع "phys" أن علماء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية توصلوا لهذا الاكتشاف.
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وتغطي موجة الحرارة 130 ألف كيلومتر، وهو ما يعادل 10 أضعاف قطر الأرض، بينما تصل درجات الحرارة إلى 700 درجة مئوية.
وتجعل درجات الحرارة المرتفعة كوكب المشتري، أكثر سخونة بمئات الدرجات مما كان متوقعا في السابق.
ونجح العلماء في التوصل إلى أن موجة الحرارة تبدو وكأنها ممتدة من منطقة الشفق القطبي لكوكب لمشتري، بالقرب من القطب الشمالي للكوكب، وصولا لخط الاستواء في المركز.
وخلال المؤتمر العلمي الأوروبي الذي عقد في العام الجاري في غرناطة، بإسبانيا، قدم الباحثون هذا الاكتشاف الجديد المثير.
يذكر أن الغلاف الجوي لكوكب المشترى هو الأكبر في المجموعة الشمسية حيث يتكون في الأغلب من جزيئات الهيدروجين والهيليوم بنسب شمسية تقريبا.
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