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https://sputnikarabic.ae/20220927/الأردن-حظر-النشر-في-قضية-تسجيلات-صوتية-بين-مدير-الأمن-العام-السابق-وفتاة-1068316194.html
الأردن... حظر النشر في قضية تسجيلات صوتية بين مدير الأمن العام السابق وفتاة
الأردن... حظر النشر في قضية تسجيلات صوتية بين مدير الأمن العام السابق وفتاة
قرّر المدّعي العام في العاصمة الأردنية عمَّان، ثائر نصار، "حظر النشر بأية أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو تذكر فيها مديرية الأمن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:29+0000
2022-09-27T13:29+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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يأتي القرار عملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.وبين القرار التعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.كان نشطاء على مواقع التواصل، تداولوا على مدار اليومين الماضيين، تسجيلات صوتية نسبت للواء الركن حسين محمد الحواتمة، مدير الأمن العام الأردني السابق.وتدور الحديث في التسجيلات المتداولة بين الحواتمة وفتاة، يطالبها بمسح ما دونته، وهي تطالبه في المقابل بتنفيذ وعد سابقا بينهما.وكشف مغردون أن الحواتمة وعد الفتاة براتب مدى الحياة، وعدوا هذه الممارسات فسادا.واعتبر كثيرون أن هذه التسجيلات دليل على ما وصلت إليه البلاد.
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن... حظر النشر في قضية تسجيلات صوتية بين مدير الأمن العام السابق وفتاة

13:29 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
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قرّر المدّعي العام في العاصمة الأردنية عمَّان، ثائر نصار، "حظر النشر بأية أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو تذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السابق".
يأتي القرار عملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وبين القرار التعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
كان نشطاء على مواقع التواصل، تداولوا على مدار اليومين الماضيين، تسجيلات صوتية نسبت للواء الركن حسين محمد الحواتمة، مدير الأمن العام الأردني السابق.
وتدور الحديث في التسجيلات المتداولة بين الحواتمة وفتاة، يطالبها بمسح ما دونته، وهي تطالبه في المقابل بتنفيذ وعد سابقا بينهما.
وكشف مغردون أن الحواتمة وعد الفتاة براتب مدى الحياة، وعدوا هذه الممارسات فسادا.
واعتبر كثيرون أن هذه التسجيلات دليل على ما وصلت إليه البلاد.
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