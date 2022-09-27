https://sputnikarabic.ae/20220927/الألمانيون-يعبرون-عن-استيائهم-من-تدفق-اللاجئين-1068315889.html
الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين
الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين
علق قراء صحيفة "دي ويلت" الألمانية على الأنباء التي تحدثت عن زيادة كبيرة في عدد سكان ألمانيا بسبب وصول اللاجئين الأوكرانيين. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:14+0000
2022-09-27T13:14+0000
2022-09-27T13:14+0000
أخبار ألمانيا
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وبحسب دراسة للمكتب الفدرالي للإحصاء، فقد تجاوز عدد السكان في النصف الأول من عام 2022، 84 مليون نسمة لأول مرة. حدثت زيادة بهذا الحجم بعد إعادة توحيد ألمانيا فقط في عام 1992 نتيجة لفتح الحدود في أوروبا الشرقية والحرب في يوغوسلافيا. كما لوحظ نمو سكاني مماثل في عام 2015 بسبب هجرة اللاجئين من الشرق الأوسط. كما تم تحديد أن نحو مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا، منهم نحو 750 ألف أوكراني.لاحظ المستخدمون في التعليقات أن مثل هذا التدفق للاجئين يسهم في تدمير الخزانة ومصدرها الرئيسي - دافعي الضرائب الألمان.قال ماكس ب.: "السؤال هو ما إذا كانوا جميعًا يعيشون هنا في الواقع أم على الورق فقط. معبر غورليتس الحدودي إلى بولندا مكتظ بالسيارات الأوكرانية في كلا الاتجاهين...".قالت كوكي دينت بسخط: "وجميعهم يحصلون على إعانة البطالة Hartz4 التي يدفعها دافعو الضرائب المضطهدون لدينا، وهو أمر لا يصدق".وسخر إكسيوديوس: "استمروا في هذا، فهذا بالتأكيد يساعد على تحقيق التوازن بين ثاني أكسيد الكربون واحتياجات الطاقة ومساحة المعيشة، وتقليل استهلاك المساحة. ناهيك عن التكلفة الاجتماعية لدافعي الضرائب".وكتب توماس يو: "من دون تدفق هائل، سيكون لدينا الآن نحو 74 مليون نسمة. ومن بين العشرة ملايين التي يتم تلقيها، يدفع جزء صغير فقط الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي. ومن بين 74 مليونًا آخرين، نصفهم فقط يدفعون. وهذا يعني أن هناك حاجة لثلاثة أو أربعة ألمان لإعالة مهاجر واحد. هذا كثير".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين
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علق قراء صحيفة "دي ويلت" الألمانية على الأنباء التي تحدثت عن زيادة كبيرة في عدد سكان ألمانيا بسبب وصول اللاجئين الأوكرانيين.
وبحسب دراسة للمكتب الفدرالي للإحصاء، فقد تجاوز عدد السكان في النصف الأول من عام 2022، 84 مليون نسمة لأول مرة. حدثت زيادة بهذا الحجم بعد إعادة توحيد ألمانيا فقط في عام 1992 نتيجة لفتح الحدود في أوروبا الشرقية والحرب في يوغوسلافيا. كما لوحظ نمو سكاني مماثل في عام 2015 بسبب هجرة اللاجئين من الشرق الأوسط. كما تم تحديد أن نحو مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا، منهم نحو 750 ألف أوكراني.
لاحظ المستخدمون في التعليقات أن مثل هذا التدفق للاجئين يسهم في تدمير الخزانة
ومصدرها الرئيسي - دافعي الضرائب الألمان.
قال ماكس ب.: "السؤال هو ما إذا كانوا جميعًا يعيشون هنا في الواقع أم على الورق فقط. معبر غورليتس الحدودي إلى بولندا مكتظ بالسيارات الأوكرانية في كلا الاتجاهين...".
قالت كوكي دينت بسخط: "وجميعهم يحصلون على إعانة البطالة Hartz4 التي يدفعها دافعو الضرائب المضطهدون لدينا، وهو أمر لا يصدق".
وسخر إكسيوديوس: "استمروا في هذا، فهذا بالتأكيد يساعد على تحقيق التوازن بين ثاني أكسيد الكربون واحتياجات الطاقة ومساحة المعيشة، وتقليل استهلاك المساحة. ناهيك عن التكلفة الاجتماعية لدافعي الضرائب".
وكتب توماس يو: "من دون تدفق هائل، سيكون لدينا الآن نحو 74 مليون نسمة. ومن بين العشرة ملايين التي يتم تلقيها، يدفع جزء صغير فقط الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي. ومن بين 74 مليونًا آخرين، نصفهم فقط يدفعون. وهذا يعني أن هناك حاجة لثلاثة أو أربعة ألمان لإعالة مهاجر واحد. هذا كثير".