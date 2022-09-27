عربي
https://sputnikarabic.ae/20220927/الألمانيون-يعبرون-عن-استيائهم-من-تدفق-اللاجئين-1068315889.html
الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين
الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين
علق قراء صحيفة "دي ويلت" الألمانية على الأنباء التي تحدثت عن زيادة كبيرة في عدد سكان ألمانيا بسبب وصول اللاجئين الأوكرانيين. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:14+0000
2022-09-27T13:14+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058895012_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_a93b0e771f87c65ea1474d35cc5210ff.jpg
وبحسب دراسة للمكتب الفدرالي للإحصاء، فقد تجاوز عدد السكان في النصف الأول من عام 2022، 84 مليون نسمة لأول مرة. حدثت زيادة بهذا الحجم بعد إعادة توحيد ألمانيا فقط في عام 1992 نتيجة لفتح الحدود في أوروبا الشرقية والحرب في يوغوسلافيا. كما لوحظ نمو سكاني مماثل في عام 2015 بسبب هجرة اللاجئين من الشرق الأوسط. كما تم تحديد أن نحو مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا، منهم نحو 750 ألف أوكراني.لاحظ المستخدمون في التعليقات أن مثل هذا التدفق للاجئين يسهم في تدمير الخزانة ومصدرها الرئيسي - دافعي الضرائب الألمان.قال ماكس ب.: "السؤال هو ما إذا كانوا جميعًا يعيشون هنا في الواقع أم على الورق فقط. معبر غورليتس الحدودي إلى بولندا مكتظ بالسيارات الأوكرانية في كلا الاتجاهين...".قالت كوكي دينت بسخط: "وجميعهم يحصلون على إعانة البطالة Hartz4 التي يدفعها دافعو الضرائب المضطهدون لدينا، وهو أمر لا يصدق".وسخر إكسيوديوس: "استمروا في هذا، فهذا بالتأكيد يساعد على تحقيق التوازن بين ثاني أكسيد الكربون واحتياجات الطاقة ومساحة المعيشة، وتقليل استهلاك المساحة. ناهيك عن التكلفة الاجتماعية لدافعي الضرائب".وكتب توماس يو: "من دون تدفق هائل، سيكون لدينا الآن نحو 74 مليون نسمة. ومن بين العشرة ملايين التي يتم تلقيها، يدفع جزء صغير فقط الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي. ومن بين 74 مليونًا آخرين، نصفهم فقط يدفعون. وهذا يعني أن هناك حاجة لثلاثة أو أربعة ألمان لإعالة مهاجر واحد. هذا كثير".
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058895012_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8255e5b3814abde498e0ccffd10f68d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

الألمانيون يعبرون عن استيائهم من تدفق اللاجئين

13:14 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوروصول لاجئين من دونباس إلى روسيا
وصول لاجئين من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علق قراء صحيفة "دي ويلت" الألمانية على الأنباء التي تحدثت عن زيادة كبيرة في عدد سكان ألمانيا بسبب وصول اللاجئين الأوكرانيين.
وبحسب دراسة للمكتب الفدرالي للإحصاء، فقد تجاوز عدد السكان في النصف الأول من عام 2022، 84 مليون نسمة لأول مرة. حدثت زيادة بهذا الحجم بعد إعادة توحيد ألمانيا فقط في عام 1992 نتيجة لفتح الحدود في أوروبا الشرقية والحرب في يوغوسلافيا. كما لوحظ نمو سكاني مماثل في عام 2015 بسبب هجرة اللاجئين من الشرق الأوسط. كما تم تحديد أن نحو مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا، منهم نحو 750 ألف أوكراني.
لاحظ المستخدمون في التعليقات أن مثل هذا التدفق للاجئين يسهم في تدمير الخزانة ومصدرها الرئيسي - دافعي الضرائب الألمان.
قال ماكس ب.: "السؤال هو ما إذا كانوا جميعًا يعيشون هنا في الواقع أم على الورق فقط. معبر غورليتس الحدودي إلى بولندا مكتظ بالسيارات الأوكرانية في كلا الاتجاهين...".
قالت كوكي دينت بسخط: "وجميعهم يحصلون على إعانة البطالة Hartz4 التي يدفعها دافعو الضرائب المضطهدون لدينا، وهو أمر لا يصدق".
وسخر إكسيوديوس: "استمروا في هذا، فهذا بالتأكيد يساعد على تحقيق التوازن بين ثاني أكسيد الكربون واحتياجات الطاقة ومساحة المعيشة، وتقليل استهلاك المساحة. ناهيك عن التكلفة الاجتماعية لدافعي الضرائب".
وكتب توماس يو: "من دون تدفق هائل، سيكون لدينا الآن نحو 74 مليون نسمة. ومن بين العشرة ملايين التي يتم تلقيها، يدفع جزء صغير فقط الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي. ومن بين 74 مليونًا آخرين، نصفهم فقط يدفعون. وهذا يعني أن هناك حاجة لثلاثة أو أربعة ألمان لإعالة مهاجر واحد. هذا كثير".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة13:40 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала