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الأمم المتحدة: الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"
الأمم المتحدة: الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"
قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"، بعد أكثر من 4 سنوات من الجفاف الذي قضى على الماشية التي يعتمد عليها... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T18:30+0000
2022-09-27T18:30+0000
منظمة الأمم المتحدة
الصومال
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وحذرت الأمم المتحدة من أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي تقف على حافة مجاعة للمرة الثانية خلال أكثر من عقد بقليل، في الوقت الذي يواجه فيه 200 ألف شخص خطر المجاعة.قال أبيبي هايلي غابرييل الممثل الإقليمي لقارة أفريقيا بمنظمة الغذاء والزراعة (الفاو) خلال زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا: "الوضع حاليا في الصومال مقلق للغاية".وأضاف: "الوضع في الصومال كما قلت مفزع للغاية. كان هناك جفاف لأكثر من أربع سنوات متتالية وهذا له تأثير سلبي على معيشة الشعب الصومالي".وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المرجح أن الكثيرين كانوا يموتون جوعا في الصومال، محذرة من أن موظفي الإغاثة الإنسانية ليس بمقدورهم مواكبة الاحتياجات المتزايدة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/مناشدة-عاجلة-من-الأمم-المتحدة-الصومال-على-شفا-المجاعة-والأطفال-يموتون-جوعا-1067389581.html
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منظمة الأمم المتحدة, الصومال
منظمة الأمم المتحدة, الصومال

الأمم المتحدة: الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"

18:30 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABDIطفل نازح في الصومال يعاني من سوء تغذية
طفل نازح في الصومال يعاني من سوء تغذية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABDI
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قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"، بعد أكثر من 4 سنوات من الجفاف الذي قضى على الماشية التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في معيشتهم.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي تقف على حافة مجاعة للمرة الثانية خلال أكثر من عقد بقليل، في الوقت الذي يواجه فيه 200 ألف شخص خطر المجاعة.
مجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
مناشدة عاجلة من الأمم المتحدة: الصومال على شفا المجاعة والأطفال يموتون جوعا
6 سبتمبر, 20:59 GMT
قال أبيبي هايلي غابرييل الممثل الإقليمي لقارة أفريقيا بمنظمة الغذاء والزراعة (الفاو) خلال زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا: "الوضع حاليا في الصومال مقلق للغاية".
وأضاف: "الوضع في الصومال كما قلت مفزع للغاية. كان هناك جفاف لأكثر من أربع سنوات متتالية وهذا له تأثير سلبي على معيشة الشعب الصومالي".
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المرجح أن الكثيرين كانوا يموتون جوعا في الصومال، محذرة من أن موظفي الإغاثة الإنسانية ليس بمقدورهم مواكبة الاحتياجات المتزايدة.
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