https://sputnikarabic.ae/20220927/الأمم-المتحدة-الصومال-يواجه-وضعا-مقلقا-للغاية-1068330049.html
الأمم المتحدة: الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"
الأمم المتحدة: الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"
قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"، بعد أكثر من 4 سنوات من الجفاف الذي قضى على الماشية التي يعتمد عليها... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T18:30+0000
2022-09-27T18:30+0000
2022-09-27T18:30+0000
منظمة الأمم المتحدة
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104316/01/1043160121_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_8b4c118b95d4d7e923451130714244ec.jpg
وحذرت الأمم المتحدة من أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي تقف على حافة مجاعة للمرة الثانية خلال أكثر من عقد بقليل، في الوقت الذي يواجه فيه 200 ألف شخص خطر المجاعة.قال أبيبي هايلي غابرييل الممثل الإقليمي لقارة أفريقيا بمنظمة الغذاء والزراعة (الفاو) خلال زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا: "الوضع حاليا في الصومال مقلق للغاية".وأضاف: "الوضع في الصومال كما قلت مفزع للغاية. كان هناك جفاف لأكثر من أربع سنوات متتالية وهذا له تأثير سلبي على معيشة الشعب الصومالي".وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المرجح أن الكثيرين كانوا يموتون جوعا في الصومال، محذرة من أن موظفي الإغاثة الإنسانية ليس بمقدورهم مواكبة الاحتياجات المتزايدة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/مناشدة-عاجلة-من-الأمم-المتحدة-الصومال-على-شفا-المجاعة-والأطفال-يموتون-جوعا-1067389581.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104316/01/1043160121_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9331d699241ed04f064dcb796b12cad2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الصومال
منظمة الأمم المتحدة, الصومال
الأمم المتحدة: الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"
تابعنا عبر
قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصومال يواجه وضعا "مقلقا للغاية"، بعد أكثر من 4 سنوات من الجفاف الذي قضى على الماشية التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في معيشتهم.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي تقف على حافة مجاعة
للمرة الثانية خلال أكثر من عقد بقليل، في الوقت الذي يواجه فيه 200 ألف شخص خطر المجاعة.
قال أبيبي هايلي غابرييل الممثل الإقليمي لقارة أفريقيا بمنظمة الغذاء والزراعة (الفاو) خلال زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا: "الوضع حاليا في الصومال مقلق للغاية".
وأضاف: "الوضع في الصومال كما قلت مفزع للغاية. كان هناك جفاف لأكثر من أربع سنوات متتالية وهذا له تأثير سلبي على معيشة الشعب الصومالي".
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المرجح أن الكثيرين كانوا يموتون جوعا في الصومال، محذرة من أن موظفي الإغاثة الإنسانية ليس بمقدورهم مواكبة الاحتياجات المتزايدة.