https://sputnikarabic.ae/20220927/الأمم-المتحدة-قصف-مدرسة-ميانمار-قد-يرقى-لجريمة-حرب-1068324416.html
الأمم المتحدة: قصف مدرسة ميانمار قد يرقى لجريمة حرب
الأمم المتحدة: قصف مدرسة ميانمار قد يرقى لجريمة حرب
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قادة المجلس العسكري في ميانمار الذي أمروا بقصف مدرسة هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 12 طفلا، قد يكونون مسؤولين... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:05+0000
2022-09-27T16:05+0000
2022-09-27T16:05+0000
أخبار ميانمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048044258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b7fd26cb7ea1700a3a99e66b47cd426.jpg
وذكر المحققون أن تقارير عديدة تشير إلى أن المدرسة تعرضت لهجوم استمر عدة ساعات، الأول بالصواريخ والرشاشات من مروحية، تبعه هجوم مشاة، بحسب "فرانس برس".قالت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة في بيان إن هجوم 16 سبتمبر/ أيلول بقرية ليتيت كوني في منطقة ساغاينج الشمالية الغربية "قد يعتبر جريمة حرب والقادة قد يتحملون المسؤولية الجنائية".وأوضحت الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم الدولية ، إنها تعمل على "تقييم المسؤولية الجنائية" عن الهجوم.وجاء في البيان أن "الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ شهود عيان وكالة "أسوشيتدبرس" ووسائل إعلام أخرى أن مروحيتين أطلقتا نيران رشاشات وأسلحة أثقل على المدرسة في قرية ليتيت كوني.نفت الحكومة التي شكلها الجيش في ميانمار، تقارير تفيد بأنها قصفت المدرسة، متهمة وسائل الإعلام بتشويه الحقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/حكومة-ميانمار-تعلن-استلام-مقاتلاتسو---30-الروسية-قريبا-1068022626.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048044258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bee8c2de665d3e2de2eefbcab0792ca6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ميانمار
الأمم المتحدة: قصف مدرسة ميانمار قد يرقى لجريمة حرب
تابعنا عبر
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قادة المجلس العسكري في ميانمار الذي أمروا بقصف مدرسة هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 12 طفلا، قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.
وذكر المحققون أن تقارير عديدة تشير إلى أن المدرسة تعرضت لهجوم استمر عدة ساعات، الأول بالصواريخ والرشاشات من مروحية، تبعه هجوم مشاة، بحسب "فرانس برس".
قالت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة في بيان إن هجوم 16 سبتمبر/ أيلول بقرية ليتيت كوني في منطقة ساغاينج الشمالية الغربية "قد يعتبر جريمة حرب والقادة قد يتحملون المسؤولية الجنائية".
وأوضحت الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم الدولية ، إنها تعمل على "تقييم المسؤولية الجنائية" عن الهجوم.
وجاء في البيان أن "الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين
محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ شهود عيان وكالة "أسوشيتدبرس" ووسائل إعلام أخرى أن مروحيتين أطلقتا نيران رشاشات وأسلحة أثقل على المدرسة في قرية ليتيت كوني.
نفت الحكومة التي شكلها الجيش في ميانمار، تقارير تفيد بأنها قصفت المدرسة، متهمة وسائل الإعلام بتشويه الحقيقة.