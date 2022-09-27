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https://sputnikarabic.ae/20220927/الأمم-المتحدة-قصف-مدرسة-ميانمار-قد-يرقى-لجريمة-حرب-1068324416.html
الأمم المتحدة: قصف مدرسة ميانمار قد يرقى لجريمة حرب
الأمم المتحدة: قصف مدرسة ميانمار قد يرقى لجريمة حرب
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قادة المجلس العسكري في ميانمار الذي أمروا بقصف مدرسة هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 12 طفلا، قد يكونون مسؤولين... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:05+0000
2022-09-27T16:05+0000
أخبار ميانمار
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وذكر المحققون أن تقارير عديدة تشير إلى أن المدرسة تعرضت لهجوم استمر عدة ساعات، الأول بالصواريخ والرشاشات من مروحية، تبعه هجوم مشاة، بحسب "فرانس برس".قالت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة في بيان إن هجوم 16 سبتمبر/ أيلول بقرية ليتيت كوني في منطقة ساغاينج الشمالية الغربية "قد يعتبر جريمة حرب والقادة قد يتحملون المسؤولية الجنائية".وأوضحت الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم الدولية ، إنها تعمل على "تقييم المسؤولية الجنائية" عن الهجوم.وجاء في البيان أن "الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ شهود عيان وكالة "أسوشيتدبرس" ووسائل إعلام أخرى أن مروحيتين أطلقتا نيران رشاشات وأسلحة أثقل على المدرسة في قرية ليتيت كوني.نفت الحكومة التي شكلها الجيش في ميانمار، تقارير تفيد بأنها قصفت المدرسة، متهمة وسائل الإعلام بتشويه الحقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/حكومة-ميانمار-تعلن-استلام-مقاتلاتسو---30-الروسية-قريبا-1068022626.html
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أخبار ميانمار
أخبار ميانمار

الأمم المتحدة: قصف مدرسة ميانمار قد يرقى لجريمة حرب

16:05 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thuاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قادة المجلس العسكري في ميانمار الذي أمروا بقصف مدرسة هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 12 طفلا، قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.
وذكر المحققون أن تقارير عديدة تشير إلى أن المدرسة تعرضت لهجوم استمر عدة ساعات، الأول بالصواريخ والرشاشات من مروحية، تبعه هجوم مشاة، بحسب "فرانس برس".
مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
حكومة ميانمار تعلن استلام مقاتلات"سو - 30" الروسية قريبا
20 سبتمبر, 19:44 GMT
قالت آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة في بيان إن هجوم 16 سبتمبر/ أيلول بقرية ليتيت كوني في منطقة ساغاينج الشمالية الغربية "قد يعتبر جريمة حرب والقادة قد يتحملون المسؤولية الجنائية".
وأوضحت الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم الدولية ، إنها تعمل على "تقييم المسؤولية الجنائية" عن الهجوم.
وجاء في البيان أن "الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ شهود عيان وكالة "أسوشيتدبرس" ووسائل إعلام أخرى أن مروحيتين أطلقتا نيران رشاشات وأسلحة أثقل على المدرسة في قرية ليتيت كوني.
نفت الحكومة التي شكلها الجيش في ميانمار، تقارير تفيد بأنها قصفت المدرسة، متهمة وسائل الإعلام بتشويه الحقيقة.
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