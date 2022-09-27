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https://sputnikarabic.ae/20220927/الإدارة-البحرية-السويدية-تنصح-السفن-بتجاوز-منطقة-تسرب-الغاز-في-نورد-ستريم-1068302669.html
الإدارة البحرية السويدية تنصح السفن بتجاوز منطقة تسرب الغاز في "نورد ستريم"
الإدارة البحرية السويدية تنصح السفن بتجاوز منطقة تسرب الغاز في "نورد ستريم"
أوصت الإدارة البحرية السويدية، السفن بتجاوز منطقة تسرب الغاز على مسافة خمسة أميال على خلفية حالة الطوارئ في خط غاز "نورد ستريم" (التيار الشمالي). 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:22+0000
2022-09-27T09:23+0000
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وقال المتحدث في الإدارة: "بسبب التسريبات على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في المياه السويدية والدنماركية قبالة بورنهولم، أصدرت السلطة البحرية تحذيرات ملاحية لإبقاء السفن بعيدة عن المنطقة".وقال إن الإدارة تحذر السفن القريبة وتطلب منها الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ 5 أميال بحرية (نحو 9 كيلومترات) من المواقع.وأضاف ممثل الإدارة أن "الهيئة البحرية السويدية ليس لديها معلومات عن أسباب تسرب الغاز في نورد ستريم... مهمتنا هي ضمان سلامة الملاحة. نقوم بذلك عن طريق تحذير السفن التي تقترب كثيرا من التسريبات".
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العالم

الإدارة البحرية السويدية تنصح السفن بتجاوز منطقة تسرب الغاز في "نورد ستريم"

09:22 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 27.09.2022)
© Photo / Pixabayسفينة شحن كبيرة
سفينة شحن كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / Pixabay
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أوصت الإدارة البحرية السويدية، السفن بتجاوز منطقة تسرب الغاز على مسافة خمسة أميال على خلفية حالة الطوارئ في خط غاز "نورد ستريم" (التيار الشمالي).
وقال المتحدث في الإدارة: "بسبب التسريبات على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في المياه السويدية والدنماركية قبالة بورنهولم، أصدرت السلطة البحرية تحذيرات ملاحية لإبقاء السفن بعيدة عن المنطقة".
وقال إن الإدارة تحذر السفن القريبة وتطلب منها الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ 5 أميال بحرية (نحو 9 كيلومترات) من المواقع.
وأضاف ممثل الإدارة أن "الهيئة البحرية السويدية ليس لديها معلومات عن أسباب تسرب الغاز في نورد ستريم... مهمتنا هي ضمان سلامة الملاحة. نقوم بذلك عن طريق تحذير السفن التي تقترب كثيرا من التسريبات".
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