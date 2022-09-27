https://sputnikarabic.ae/20220927/البرازيل-تفوز-على-تونس-بخماسية-استعدادا-لكأس-العالم-فيديو-1068334932.html

البرازيل تفوز على تونس بخماسية استعدادا لكأس العالم... فيديو

البرازيل تفوز على تونس بخماسية استعدادا لكأس العالم... فيديو

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره منتخب تونس، بنتيجة (5-1)، فى المواجهة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في باريس،... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

بطولة كأس العالم 2022

منتخب تونس الوطني

منتخب البرازيل

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سجل خماسية البرازيل، رافينيا هدفين وريتشارلسون ونيمار وبيدرو جيليرمي في الدقائق 11و19 و28 و40 و74.أما هدف تونس الوحيد فجاء في الدقيقة 18 عبر منتصر الطالبي.وتعرض اللاعب التونسي ديلان برون لاعب للطرد في الدقيقة 43 بعد تدخل عنيف مع نيمار.ويلعب منتخب تونس في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة مع كل من فرنسا، أستراليا والدنمارك.بينما سيواجه البرازيل في المجموعة السابعة كل من صربيا، سويسرا والكاميرون.وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءا من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال 2018 في روسيا.وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20220923/لأول-مرة-في-كأس-العالم-تطبيق-ذكي-يساعد-اللاعبين-على-تقييم-أدائهم-الفردي-في-مونديال-قطر-2022-1068161441.html

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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, منتخب تونس الوطني, منتخب البرازيل