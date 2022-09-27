https://sputnikarabic.ae/20220927/البرهان-يجدد-التأكيد-على-انسحاب-الجيش-من-العملية-السياسية-في-السودان-1068326794.html

البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان

البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان

جدد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تأكيد اعتزام الجيش الانسحاب من العملية السياسية. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T17:00+0000

2022-09-27T17:00+0000

2022-09-27T17:00+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg

وأوضح البرهان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة العسكرية تستهدف إفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية المؤمنة بالحوار الديمقراطي، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وفقا لإعلام سوداني.وجدد البرهان التأكيد على تعاون الحكومة التام مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، "لتنفيذ مصفوفة مطلوبات الفترة الانتقالية حسب قرار تشكيلها رقم (2524) من العام 2020".

https://sputnikarabic.ae/20220923/البرهان-يؤكد-أنه-لا-ينوي-الترشح-في-الانتخابات-المقبلة-وينفي-أي-خلافات-مع-نائبه-حميدتي-1068140332.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي