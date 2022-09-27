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البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان
البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان
جدد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تأكيد اعتزام الجيش الانسحاب من العملية السياسية. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T17:00+0000
2022-09-27T17:00+0000
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وأوضح البرهان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة العسكرية تستهدف إفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية المؤمنة بالحوار الديمقراطي، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وفقا لإعلام سوداني.وجدد البرهان التأكيد على تعاون الحكومة التام مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، "لتنفيذ مصفوفة مطلوبات الفترة الانتقالية حسب قرار تشكيلها رقم (2524) من العام 2020".
https://sputnikarabic.ae/20220923/البرهان-يؤكد-أنه-لا-ينوي-الترشح-في-الانتخابات-المقبلة-وينفي-أي-خلافات-مع-نائبه-حميدتي-1068140332.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان
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جدد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تأكيد اعتزام الجيش الانسحاب من العملية السياسية.
وأوضح البرهان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة العسكرية تستهدف إفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية المؤمنة بالحوار الديمقراطي، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وفقا لإعلام سوداني.
وشدد القائد العسكري على التزام السودان بالعمل على استدامة السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولا لتحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، تقود إلى حكم مدني يمثل السودانيين كافة.
وجدد البرهان التأكيد على تعاون الحكومة التام مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، "لتنفيذ مصفوفة مطلوبات الفترة الانتقالية حسب قرار تشكيلها رقم (2524) من العام 2020".