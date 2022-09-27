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https://sputnikarabic.ae/20220927/الجوازات-السعودية-تحدد-شرطا-لإصدار-أو-تجديد-جواز-السفر-للأولاد-من-10-سنوات-فأكثر-1068325288.html
الجوازات السعودية تحدد شرطا لإصدار أو تجديد جواز السفر للأولاد من 10 سنوات فأكثر
الجوازات السعودية تحدد شرطا لإصدار أو تجديد جواز السفر للأولاد من 10 سنوات فأكثر
اشترطت المديرية العامة للجوازات السعودية على الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات سفر أبنائهم أو التابعين لهم تسجيل البصمة والصورة. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:27+0000
2022-09-27T16:27+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر 10 أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)".وأوضحت أن هذا التسجيل يتم "عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد".ونوهت المديرية إلى "أهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج السعودية وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة".طالع أيضا: توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

الجوازات السعودية تحدد شرطا لإصدار أو تجديد جواز السفر للأولاد من 10 سنوات فأكثر

16:27 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / -
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اشترطت المديرية العامة للجوازات السعودية على الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات سفر أبنائهم أو التابعين لهم تسجيل البصمة والصورة.
ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر 10 أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)".
وأوضحت أن هذا التسجيل يتم "عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد".

وناشدت الجوازات السعودية المواطنين ضرورة "الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر"، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني (سبل)".

ونوهت المديرية إلى "أهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج السعودية وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة".
طالع أيضا: توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
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