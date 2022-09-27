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الجيش الفرنسي يدرب قوات أوكرانية على أراضي بولندا
الجيش الفرنسي يدرب قوات أوكرانية على أراضي بولندا
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، أن فرنسا تعتزم بدء دورة تدريبية مدتها خمسة أسابيع للجنود الأوكرانيين في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:31+0000
2022-09-27T13:31+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية: "بحسب معلوماتنا، قررت وزارة الدفاع دعم مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين، التي اتفق عليها أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الصيف، ووضعت المبادئ الأساسية لمشاركتها فيها".كما تشير الصحيفة الفرنسية إلى أنه قبل مشاركة الجيش الفرنسي كانت تقتصر أنشطته على تدريب رجال المدفعية الأوكرانيين على استخدام مدافع "قيصر".ووفقًا لقصر الإليزيه، تم تدريب 150 متخصصًا أوكرانيًا على يد الجيش الفرنسي، وعمل جزء من الجيش الفرنسي في كييف، والآخر - في معسكر "كونجويغز" العسكري في مقاطعة فار في فرنسا.
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

الجيش الفرنسي يدرب قوات أوكرانية على أراضي بولندا

13:31 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، أن فرنسا تعتزم بدء دورة تدريبية مدتها خمسة أسابيع للجنود الأوكرانيين في بولندا بحلول نهاية عام 2022.
وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية: "بحسب معلوماتنا، قررت وزارة الدفاع دعم مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين، التي اتفق عليها أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الصيف، ووضعت المبادئ الأساسية لمشاركتها فيها".
"سيتخذ الجيش الفرنسي مقرا له في بولندا، حيث سيجرون تدريبات لمدة خمسة أسابيع في معسكرات حربية متخصصة، وأبدت هيئة الأركان العامة رغبتها في تسريع هذه العملية وبدء العمل قبل نهاية عام 2022".
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كما تشير الصحيفة الفرنسية إلى أنه قبل مشاركة الجيش الفرنسي كانت تقتصر أنشطته على تدريب رجال المدفعية الأوكرانيين على استخدام مدافع "قيصر".
ووفقًا لقصر الإليزيه، تم تدريب 150 متخصصًا أوكرانيًا على يد الجيش الفرنسي، وعمل جزء من الجيش الفرنسي في كييف، والآخر - في معسكر "كونجويغز" العسكري في مقاطعة فار في فرنسا.
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