https://sputnikarabic.ae/20220927/الحكومة-الإثيوبية-تتهم-جبهة-تيغراي-باستخدام-شاحنات-مساعدات-في-نقل-مسلحيها-إلى-جبهات-القتال-1068313725.html
الحكومة الإثيوبية تتهم جبهة تيغراي باستخدام شاحنات مساعدات في نقل مسلحيها إلى جبهات القتال
الحكومة الإثيوبية تتهم جبهة تيغراي باستخدام شاحنات مساعدات في نقل مسلحيها إلى جبهات القتال
اتهمت الحكومة الإثيوبية، جبهة تحرير تيغراي باستخدام شاحنات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في نقل المسلحين إلى مناطق القتال. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:31+0000
2022-09-27T12:31+0000
2022-09-27T12:31+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، حثت فيه، حكومة إثيوبيا وكالات المنظمات الإنسانية والدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين المستهدفين وليس مقاتلي الجبهة، وفقا لموقع "فانا" الإخباري الرسمي.وأكد البيان أن "المنظمات الدولية مسؤولة عن وقف الجرائم التي ترتكبها الجماعة الإرهابية وانتهاكات القانون الدولي، كما أن المنظمات مكلفة بضمان استخدام المساعدات للإقليم للأغراض الإنسانية".شهدت إثيوبيا صراعا داخليا عنيفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما اتهمت الحكومة المركزية متمردي تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية وأطلقت بعد ذلك عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.في يونيو/ حزيران 2021، استولى المتمردون على مدينة ميكيلي، المركز الإقليمي الإداري لتيغراي، وأعلنت الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار.ومع ذلك، شن المتمردون هجوما جديدا بعد فترة وجيزة وسيطروا على الجزء الجنوبي من تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة، وزحفوا نحو العاصمة أديس أبابا، لكن القوات الحكومية تصدت لهم في نهاية المطاف، وتوصل الجانبان إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار.أودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتسبب في أزمة إنسانية حادة في البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني بسبب ظروف الجفاف الأخيرة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الحكومة-الإثيوبية-تدعو-برلمانيين-أوروبيين-لتقصي-الحقائق-حول-حرب-تيغراي-1067887036.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/الحكومة-الإثيوبية-جبهة-تيغراي-تشن-هجمات-في-محاور-عدة-والجيش-يرد-بغارات-جوية-1067669797.html
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أخبار إثيوبيا, العالم
الحكومة الإثيوبية تتهم جبهة تيغراي باستخدام شاحنات مساعدات في نقل مسلحيها إلى جبهات القتال
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اتهمت الحكومة الإثيوبية، جبهة تحرير تيغراي باستخدام شاحنات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في نقل المسلحين إلى مناطق القتال.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، حثت فيه، حكومة إثيوبيا وكالات المنظمات الإنسانية والدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين المستهدفين وليس مقاتلي الجبهة، وفقا لموقع "فانا" الإخباري الرسمي
.
وأكد البيان أن "المنظمات الدولية مسؤولة عن وقف الجرائم التي ترتكبها الجماعة الإرهابية وانتهاكات القانون الدولي، كما أن المنظمات مكلفة بضمان استخدام المساعدات للإقليم للأغراض الإنسانية".
وأشار البيان أيضاً إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية للحفاظ على وجود البلاد وسلامة مواطنيها في أعقاب الجولة الثالثة من الهجمات التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية.
شهدت إثيوبيا صراعا داخليا عنيفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما اتهمت الحكومة المركزية متمردي تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية وأطلقت بعد ذلك عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
في يونيو/ حزيران 2021، استولى المتمردون على مدينة ميكيلي، المركز الإقليمي الإداري لتيغراي، وأعلنت الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار.
ومع ذلك، شن المتمردون هجوما جديدا بعد فترة وجيزة وسيطروا على الجزء الجنوبي من تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة، وزحفوا نحو العاصمة أديس أبابا، لكن القوات الحكومية تصدت لهم في نهاية المطاف، وتوصل الجانبان إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار.
أودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتسبب في أزمة إنسانية حادة في البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني بسبب ظروف الجفاف الأخيرة في المنطقة.