https://sputnikarabic.ae/20220927/الداخلية-العراقية-تعلن-تدمير-3-أوكار-إرهابية-في-ديالى-1068320092.html
الداخلية العراقية تعلن تدمير 3 أوكار إرهابية في ديالى
الداخلية العراقية تعلن تدمير 3 أوكار إرهابية في ديالى
أعلنت فرقة الرد السريع، التابعة لوزارة الداخلية في العراق تدمير ثلاثة أوكار إرهابية في ديالى. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T14:31+0000
2022-09-27T14:31+0000
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العراق
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وكشفت الفرقة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قوة من الفوج الثاني في اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الاستخباري، عملية مداهمة لإلقاء القبض على عصابة إجرامية.وأوضحت بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لأوامر قضائية، نفذت قوة من الفوج الثاني في اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الاستخباري، عملية مداهمة لإلقاء القبض على عصابة إجرامية في منطقة بساتين قرية العواشك بناحية أبو صيدا في محافظة ديالى، وعند وصول القوة لموقع العصابة تعرضت لإطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والرمانات اليدوية".وتابع البيان: "القوة الأمنية التابعة للرد السريع ردت على مصادر النيران، وشرعت بمطاردة عناصر هذه العصابة رغم الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة وما زالت عملية البحث جارية عنهم".وأضافت: "نجحت القوة المكلفة بالواجب بتدمير 3 أوكار لهؤلاء المجرمين و4 دراجات نارية، فضلاً عن ضبط هواتف وشريحة هاتف و400 إطلاقة BKC ومخازن بندقية".
https://sputnikarabic.ae/20220904/إصابة-8-عناصر-من-الشرطة-بنيران-مسلح-في-السليمانية-شمالي-العراق-1067282611.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الداخلية العراقية تعلن تدمير 3 أوكار إرهابية في ديالى
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أعلنت فرقة الرد السريع، التابعة لوزارة الداخلية في العراق تدمير ثلاثة أوكار إرهابية في ديالى.
وكشفت الفرقة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قوة من الفوج الثاني في اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الاستخباري، عملية مداهمة لإلقاء القبض على عصابة إجرامية.
وأوضحت بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)
أنه "تنفيذاً لأوامر قضائية، نفذت قوة من الفوج الثاني في اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الاستخباري، عملية مداهمة لإلقاء القبض على عصابة إجرامية في منطقة بساتين قرية العواشك بناحية أبو صيدا في محافظة ديالى، وعند وصول القوة لموقع العصابة تعرضت لإطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والرمانات اليدوية".
وتابع البيان: "القوة الأمنية التابعة للرد السريع ردت على مصادر النيران، وشرعت بمطاردة عناصر هذه العصابة رغم الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة وما زالت عملية البحث جارية عنهم".
وأضافت: "نجحت القوة المكلفة بالواجب بتدمير 3 أوكار لهؤلاء المجرمين و4 دراجات نارية، فضلاً عن ضبط هواتف وشريحة هاتف و400 إطلاقة BKC ومخازن بندقية".