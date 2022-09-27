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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-150-جنديا-أوكرانيا-في-هجوم-مكثف-على-نقطة-انتشار-اللواء-81-1068308542.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في هجوم مكثف على نقطة انتشار اللواء 81
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في هجوم مكثف على نقطة انتشار اللواء 81
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قضى على ما يصل إلى 100 من القوات الخاصة "غيبارد" وأكثر من 50 من المرتزقة في زابوروجيه. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:23+0000
2022-09-27T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة إن "القوات الجوية الروسية قضت على ما يصل إلى 100 مسلح من فوج غيبارد التاسع للمهام الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، بالإضافة إلى أكثر من 50 من المرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه".وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة في يوم واحد، ودمرت أيضًا صاروخًا تكتيكيًا من نوع "توتشكا-أو" وسبعة عشر قذيفة من راجمات "هيمارس".وأضافت أنه "نتيجة لضربة نيران مكثفة على نقطة الانتشار المؤقت للواء 81 من الطائرات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في هجوم مكثف على نقطة انتشار اللواء 81

10:23 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Kyrill Norton / الانتقال إلى بنك الصورجنود من كتيبة هندسة الإصلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من كتيبة هندسة الإصلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Kyrill Norton
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قضى على ما يصل إلى 100 من القوات الخاصة "غيبارد" وأكثر من 50 من المرتزقة في زابوروجيه.
وقالت الوزارة إن "القوات الجوية الروسية قضت على ما يصل إلى 100 مسلح من فوج غيبارد التاسع للمهام الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، بالإضافة إلى أكثر من 50 من المرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه".
وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة في يوم واحد، ودمرت أيضًا صاروخًا تكتيكيًا من نوع "توتشكا-أو" وسبعة عشر قذيفة من راجمات "هيمارس".
وأضافت أنه "نتيجة لضربة نيران مكثفة على نقطة الانتشار المؤقت للواء 81 من الطائرات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا".
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