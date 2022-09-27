https://sputnikarabic.ae/20220927/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-150-جنديا-أوكرانيا-في-هجوم-مكثف-على-نقطة-انتشار-اللواء-81-1068308542.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في هجوم مكثف على نقطة انتشار اللواء 81
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في هجوم مكثف على نقطة انتشار اللواء 81
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قضى على ما يصل إلى 100 من القوات الخاصة "غيبارد" وأكثر من 50 من المرتزقة في زابوروجيه. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:23+0000
2022-09-27T10:23+0000
2022-09-27T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة إن "القوات الجوية الروسية قضت على ما يصل إلى 100 مسلح من فوج غيبارد التاسع للمهام الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، بالإضافة إلى أكثر من 50 من المرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه".وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة في يوم واحد، ودمرت أيضًا صاروخًا تكتيكيًا من نوع "توتشكا-أو" وسبعة عشر قذيفة من راجمات "هيمارس".وأضافت أنه "نتيجة لضربة نيران مكثفة على نقطة الانتشار المؤقت للواء 81 من الطائرات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في هجوم مكثف على نقطة انتشار اللواء 81
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قضى على ما يصل إلى 100 من القوات الخاصة "غيبارد" وأكثر من 50 من المرتزقة في زابوروجيه.
وقالت الوزارة إن "القوات الجوية الروسية قضت على ما يصل إلى 100 مسلح من فوج غيبارد التاسع للمهام الخاصة التابع للحرس الوطني الأوكراني، بالإضافة إلى أكثر من 50 من المرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه".
وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة في يوم واحد، ودمرت أيضًا صاروخًا تكتيكيًا من نوع "توتشكا-أو" وسبعة عشر قذيفة من راجمات "هيمارس".
وأضافت أنه "نتيجة لضربة نيران مكثفة على نقطة الانتشار المؤقت للواء 81 من الطائرات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا".