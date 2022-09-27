https://sputnikarabic.ae/20220927/الرئيس-التونسي-نستورد-أكل-الكلاب-والحيوانات-بينما-يعاني-الشعب-من-توفير-ضرورات-الحياة-1068299399.html
الرئيس التونسي: نستورد أكل الكلاب والحيوانات بينما يعاني الشعب من عدم توافر ضرورات الحياة
الرئيس التونسي: نستورد أكل الكلاب والحيوانات بينما يعاني الشعب من عدم توافر ضرورات الحياة
اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع رئيس الحكومة نجلاء بودن، لمناقشة الوضع العام في البلاد. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T07:28+0000
2022-09-27T07:28+0000
2022-09-27T07:32+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، فقد أكد سعيد على ضرورة العمل على ضبط الميزان التجاري في البلاد وقال: كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة بالكلاب والحيوانات ومواد التجميل والعطور الأجنبية بينما يشتكي المواطنون من عدم توافر الحد الأدنى لضرورات الحياة. واعتبر الرئيس التونسي أن الحل في مواجهة الصعوبات هو تحمل الجميع بناء على قاعدة العدل الاجتماعي للأوضاع الاقتصادية.أفاد البنك الدولي، في تقرير له، بشأن الظرف الاقتصادي لتونس، بأن "الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 في المئة سنة 2022".وتقول تونس إنها تريد 4 مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن خبراء رجحوا أن تحصل على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي: نستورد أكل الكلاب والحيوانات بينما يعاني الشعب من عدم توافر ضرورات الحياة
07:28 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 07:32 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع رئيس الحكومة نجلاء بودن، لمناقشة الوضع العام في البلاد.
وحسب موقع إذاعة
نسمة التونسية، فقد أكد سعيد على ضرورة العمل على ضبط الميزان التجاري في البلاد وقال: كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة بالكلاب والحيوانات ومواد التجميل والعطور الأجنبية بينما يشتكي المواطنون من عدم توافر الحد الأدنى لضرورات الحياة.
واعتبر الرئيس التونسي أن الحل في مواجهة الصعوبات هو تحمل الجميع بناء على قاعدة العدل الاجتماعي للأوضاع الاقتصادية.
أفاد البنك الدولي، في تقرير له، بشأن الظرف الاقتصادي لتونس، بأن "الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 في المئة سنة 2022".
وتقول تونس
إنها تريد 4 مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن خبراء رجحوا أن تحصل على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.