https://sputnikarabic.ae/20220927/السعودية-إيقاف-أكثر-من-90-متهما-في-قضايا-فساد-خلال-شهر-واحد-1068335942.html
السعودية… إيقاف أكثر من 90 متهما في قضايا فساد خلال شهر واحد
السعودية… إيقاف أكثر من 90 متهما في قضايا فساد خلال شهر واحد
شهدت المملكة العربية السعودية إيقاف أكثر من 90 شخصا في قضايا فساد خلال شهر واحد، شملت العديد من الوزارات. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T21:47+0000
2022-09-27T21:47+0000
2022-09-27T21:48+0000
العالم العربي
السعودية
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وأعلنت الجهات الأمنية في المملكة توقيف 97 شخصا ينتمون إلى 6 وزارات بتهم فساد تشمل غسل الأموال والرشوة، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الشبكة إلى أن بعض المتهمين في قضايا فساد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.وأشارت إلى أنه تم إيقاف المتهمين بعد تحقيقات أجرتها الهيئة شملت 147 شخصا، لكنها أشارت إلى أن بعض الموقوفين تم الإفراج عنهم بكفالة.ولفتت الشبكة إلى أن هيئة مكافحة الفساد في المملكة أكدت أنها باشرت العديد من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر.وإضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كان هناك متهمين من وزارات أخرى هي التعليم والصحة والنقل والشؤون البلدية والإسكان.ولفتت الهيئة إلى أن أبرز الجرائم التي تم إيقاف المتهمين فيها هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.
https://sputnikarabic.ae/20220615/هيئة-نزاهة-السعودية-تعلن-سجن-5-قضاة-ومسؤولين-لإدانتهم-بتهم-فساد-1063664027.html
https://sputnikarabic.ae/20220202/السعودية--إيقاف-234-متهما-في-جرائم-فساد-خلال-شهر-1057651546.html
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العالم العربي, السعودية
السعودية… إيقاف أكثر من 90 متهما في قضايا فساد خلال شهر واحد
21:47 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
شهدت المملكة العربية السعودية إيقاف أكثر من 90 شخصا في قضايا فساد خلال شهر واحد، شملت العديد من الوزارات.
وأعلنت الجهات الأمنية في المملكة توقيف 97 شخصا ينتمون إلى 6 وزارات بتهم فساد تشمل غسل الأموال والرشوة، حسبما ذكرت
شبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الشبكة إلى أن بعض المتهمين في قضايا فساد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف المتهمين
بعد تحقيقات أجرتها الهيئة شملت 147 شخصا، لكنها أشارت إلى أن بعض الموقوفين تم الإفراج عنهم بكفالة.
ولفتت الشبكة إلى أن هيئة مكافحة الفساد في المملكة أكدت أنها باشرت العديد من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر.
وإضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كان هناك متهمين من وزارات أخرى هي التعليم والصحة والنقل والشؤون البلدية والإسكان.
ولفتت الهيئة إلى أن أبرز الجرائم التي تم إيقاف المتهمين
فيها هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.