https://sputnikarabic.ae/20220927/السفير-الأمريكي-في-الدوحة-بلينكن-أبلغني-بأنه-ليس-لدينا-أهم-من-علاقتنا-مع-قطر-1068309641.html
السفير الأمريكي في الدوحة: بلينكن أبلغني بأنه "ليس لدينا أهم من علاقتنا مع قطر"
السفير الأمريكي في الدوحة: بلينكن أبلغني بأنه "ليس لدينا أهم من علاقتنا مع قطر"
أعرب السفير تيمي ديفيس عن سعادته الشديدة بتولي مهامه كسفير للولايات المتحدة في دولة قطر، مشيدا بنمو وتطور العلاقات الأمريكية القطرية في السنوات الأخيرة. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:54+0000
2022-09-27T10:54+0000
2022-09-27T10:54+0000
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وقال السفير في تصريحات للإعلام القطري، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال له عند إبلاغه بقرار تعيينه "ليس لدينا علاقة أكثر أهمية من علاقتنا مع قطر ونريد أن نرسل شخصا نثق به ويفهم قيم وسياسة الخارجية الأمريكية وأن يكون شريكا جيدا للقطريين".وأثنى السفير على قطر كونها أحد أفضل شركاء واشنطن في قطاع الأمن في العالم وليس فقط في المنطقة، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه القاعدة الأمريكية "العديد" في تعزيز أمن المنطقة، بوصفها إشارة واضحة على الصداقة والأهداف المشتركة من أجل تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.
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أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السفير الأمريكي في الدوحة: بلينكن أبلغني بأنه "ليس لدينا أهم من علاقتنا مع قطر"
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أعرب السفير تيمي ديفيس عن سعادته الشديدة بتولي مهامه كسفير للولايات المتحدة في دولة قطر، مشيدا بنمو وتطور العلاقات الأمريكية القطرية في السنوات الأخيرة.
وقال السفير في تصريحات للإعلام القطري
، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال له عند إبلاغه بقرار تعيينه "ليس لدينا علاقة أكثر أهمية من علاقتنا مع قطر ونريد أن نرسل شخصا نثق به ويفهم قيم وسياسة الخارجية الأمريكية وأن يكون شريكا جيدا للقطريين".
وأرجع السفير التقدم في العلاقات بين واشنطن والدوحة، إلى قوة واستقرار قطر ودورها الريادي في المنطقة مما أهَّلَها لتصنف كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، متمنيا أن تكون العلاقات الأمريكية القطرية نموذجا للمنطقة والعالم.
وأثنى السفير على قطر كونها أحد أفضل شركاء واشنطن في قطاع الأمن في العالم وليس فقط في المنطقة، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه القاعدة الأمريكية "العديد" في تعزيز أمن المنطقة، بوصفها إشارة واضحة على الصداقة والأهداف المشتركة من أجل تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.