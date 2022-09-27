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https://sputnikarabic.ae/20220927/السفير-الروسي-في-طوكيو-ادعاءات-اليابان-حول-قنصلها-في-فلاديفوستوك-غير-مقنعة-1068311133.html
السفير الروسي في طوكيو: ادعاءات اليابان حول قنصلها في فلاديفوستوك "غير مقنعة"
السفير الروسي في طوكيو: ادعاءات اليابان حول قنصلها في فلاديفوستوك "غير مقنعة"
قال السفير الروسي في طوكيو، ميخائيل غالوزين، في مقابلة مع الصحفيين الروس، اليوم الثلاثاء، إن رد فعل طوكيو على احتجاز القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، بما... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:33+0000
2022-09-27T11:35+0000
روسيا
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ورد غالوزين على الأصوات المطالبة بالاعتذار من الجانب الياباني بأنه من باب أولى أن يكون لدى موسكو أسباب لطلب اعتذار من طوكيو.وفي حديثه عن الانتقادات التي تم الإعراب عنها لأعمال وكالات إنفاذ القانون الروسية أثناء احتجاز الدبلوماسي الياباني، أشار غالوزين إلى أنهم "يتصرفون، وتصرفوا في هذه المناسبة بما يتفق بدقة مع التشريعات الروسية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين، عن اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".
https://sputnikarabic.ae/20220922/اليابان-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1068072146.html
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روسيا

السفير الروسي في طوكيو: ادعاءات اليابان حول قنصلها في فلاديفوستوك "غير مقنعة"

11:33 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 27.09.2022)
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© Sputnik . Iliya Pitalev
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قال السفير الروسي في طوكيو، ميخائيل غالوزين، في مقابلة مع الصحفيين الروس، اليوم الثلاثاء، إن رد فعل طوكيو على احتجاز القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، بما في ذلك طلب الاعتذار "غير مبرر" لأن الدبلوماسي الياباني انتهك القانون الروسي واتفاقية فيينا.
ورد غالوزين على الأصوات المطالبة بالاعتذار من الجانب الياباني بأنه من باب أولى أن يكون لدى موسكو أسباب لطلب اعتذار من طوكيو.

وأضاف: "الدبلوماسي الياباني تصرف بما يخالف وضعه، وانتهك تشريعاتنا واتفاقية فيينا. وبدلاً من ذلك، فإن الجانب الروسي لديه أسباب للاحتجاج الشديد، والذي تم الإعلان عنه بالأمس، وهناك أيضًا كل الأسباب للمطالبة باعتذار عن مثل هذا السلوك الصادر عن الدبلوماسي الياباني ويطالب بمنع مثل هذه التصرفات من قبل الدبلوماسيين اليابانيين في روسيا في المستقبل".

وفي حديثه عن الانتقادات التي تم الإعراب عنها لأعمال وكالات إنفاذ القانون الروسية أثناء احتجاز الدبلوماسي الياباني، أشار غالوزين إلى أنهم "يتصرفون، وتصرفوا في هذه المناسبة بما يتفق بدقة مع التشريعات الروسية".
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وأضاف: "لذلك لا أعتبر الادعاءات اليابانية منطقية ومقنعة".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين، عن اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".
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