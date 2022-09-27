https://sputnikarabic.ae/20220927/السفير-الروسي-في-طوكيو-ادعاءات-اليابان-حول-قنصلها-في-فلاديفوستوك-غير-مقنعة-1068311133.html

السفير الروسي في طوكيو: ادعاءات اليابان حول قنصلها في فلاديفوستوك "غير مقنعة"

السفير الروسي في طوكيو: ادعاءات اليابان حول قنصلها في فلاديفوستوك "غير مقنعة"

قال السفير الروسي في طوكيو، ميخائيل غالوزين، في مقابلة مع الصحفيين الروس، اليوم الثلاثاء، إن رد فعل طوكيو على احتجاز القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، بما... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T11:33+0000

2022-09-27T11:33+0000

2022-09-27T11:35+0000

روسيا

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ورد غالوزين على الأصوات المطالبة بالاعتذار من الجانب الياباني بأنه من باب أولى أن يكون لدى موسكو أسباب لطلب اعتذار من طوكيو.وفي حديثه عن الانتقادات التي تم الإعراب عنها لأعمال وكالات إنفاذ القانون الروسية أثناء احتجاز الدبلوماسي الياباني، أشار غالوزين إلى أنهم "يتصرفون، وتصرفوا في هذه المناسبة بما يتفق بدقة مع التشريعات الروسية".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين، عن اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".

https://sputnikarabic.ae/20220922/اليابان-توسع-العقوبات-ضد-روسيا-1068072146.html

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