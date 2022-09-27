https://sputnikarabic.ae/20220927/السودان-كباشي-يلتقي-المبعوث-البريطاني-ويشدد-على-خروج-الجيش-من-الحوار-السياسي-1068313624.html
السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، اجتماعا بالقصر الجمهوري مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويدز. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:29+0000
2022-09-27T12:29+0000
2022-09-27T12:29+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104118/02/1041180265_0:115:3888:2302_1920x0_80_0_0_9e83828764c621fc469d67080c26fd95.jpg
وأكد كباشي على خروج المؤسسة العسكرية من الحوار السياسي، معتبرا أنها ليست ضد أو مع أي طرف، حسب وكالة الأنباء السودانية.وتابع كباشي دعوة القوى السياسية للوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن. وتناول اللقاء مع المبعوث البريطاني أيضا اتفاقية السلام لجمهورية جنوب السودان، والحرب في إثيوبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104118/02/1041180265_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_97f085788149e083deb79a28e0a180f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
تابعنا عبر
عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، اجتماعا بالقصر الجمهوري مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويدز.
وأكد كباشي على خروج المؤسسة العسكرية من الحوار السياسي، معتبرا أنها ليست ضد أو مع أي طرف، حسب وكالة
الأنباء السودانية.
وتابع كباشي دعوة القوى السياسية للوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن. وتناول اللقاء مع المبعوث البريطاني أيضا اتفاقية السلام لجمهورية جنوب السودان، والحرب في إثيوبيا.