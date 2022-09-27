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https://sputnikarabic.ae/20220927/السودان-كباشي-يلتقي-المبعوث-البريطاني-ويشدد-على-خروج-الجيش-من-الحوار-السياسي-1068313624.html
السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي
عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، اجتماعا بالقصر الجمهوري مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويدز. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:29+0000
2022-09-27T12:29+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكد كباشي على خروج المؤسسة العسكرية من الحوار السياسي، معتبرا أنها ليست ضد أو مع أي طرف، حسب وكالة الأنباء السودانية.وتابع كباشي دعوة القوى السياسية للوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن. وتناول اللقاء مع المبعوث البريطاني أيضا اتفاقية السلام لجمهورية جنوب السودان، والحرب في إثيوبيا.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

السودان... كباشي يلتقي المبعوث البريطاني ويشدد على خروج الجيش من الحوار السياسي

12:29 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDمؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني
مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، اجتماعا بالقصر الجمهوري مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويدز.
وأكد كباشي على خروج المؤسسة العسكرية من الحوار السياسي، معتبرا أنها ليست ضد أو مع أي طرف، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وتابع كباشي دعوة القوى السياسية للوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن. وتناول اللقاء مع المبعوث البريطاني أيضا اتفاقية السلام لجمهورية جنوب السودان، والحرب في إثيوبيا.
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