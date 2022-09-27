https://sputnikarabic.ae/20220927/السويد-تحدد-ذروة-ارتفاع-الطائرات-بعد-تسرب-نورد-ستريم-1068309170.html
السويد تحدد ذروة ارتفاع الطائرات بعد تسرب "نورد ستريم"
السويد تحدد ذروة ارتفاع الطائرات بعد تسرب "نورد ستريم"
أوصت الهيئة البحرية السويدية بارتفاع آمن للطيران يبلغ 1000 متر للطائرات بسبب تسرب غاز من نورد ستريم. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:38+0000
2022-09-27T10:38+0000
2022-09-27T10:39+0000
العالم
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وقال ممثل عن الإدارة لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال تحذيرات إلى الطائرات بشأن ارتفاع آمن للطيران يبلغ 1000 متر".في وقت سابق، أكدت الهيئة البحرية السويدية لوكالة "سبوتنيك" أنه تم اكتشاف تسرب للغاز في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في المياه السويدية والدنماركية بالقرب من جزيرة بورنهولم.
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العالم
السويد تحدد ذروة ارتفاع الطائرات بعد تسرب "نورد ستريم"
10:38 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
أوصت الهيئة البحرية السويدية بارتفاع آمن للطيران يبلغ 1000 متر للطائرات بسبب تسرب غاز من نورد ستريم.
وقال ممثل عن الإدارة لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال تحذيرات إلى الطائرات بشأن ارتفاع آمن للطيران يبلغ 1000 متر".
في وقت سابق، أكدت الهيئة البحرية السويدية لوكالة "سبوتنيك" أنه تم اكتشاف تسرب للغاز في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في المياه السويدية والدنماركية بالقرب من جزيرة بورنهولم.