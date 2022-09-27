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السيسي يعلن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين
السيسي يعلن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن حديثه مع محافظ البنك المركزي بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:42+0000
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وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي للعمل على حل مشاكل المستوردين ورجال الصناعة في مصر.وأضاف: "عشان مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة بنخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة"، بحسب موقع "مصراوي".وأشار السيسي إلى أن العالم يمر بأزمة بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتابع: "بنحاول يكون لها أقل تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".ولفت السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة القليوبية، إلى أن "زيارتنا الهدف منها إننا نأكد إننا مهتمين بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعقوات والمصاعب اللي بتقابلها لإننا مش بعيد عن ده".
https://sputnikarabic.ae/20220921/المركزي-المصري-يصدر-تعليمات-جديدة-بشأن-عمليات-الاستيراد-1068061108.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السيسي يعلن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين

10:42 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 27.09.2022)
© AFP 2022الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022
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كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن حديثه مع محافظ البنك المركزي بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج.
وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي للعمل على حل مشاكل المستوردين ورجال الصناعة في مصر.
وأضاف: "عشان مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة بنخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة"، بحسب موقع "مصراوي".
وأشار السيسي إلى أن العالم يمر بأزمة بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتابع: "بنحاول يكون لها أقل تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بشأن عمليات الاستيراد
21 سبتمبر, 16:40 GMT
ولفت السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة القليوبية، إلى أن "زيارتنا الهدف منها إننا نأكد إننا مهتمين بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعقوات والمصاعب اللي بتقابلها لإننا مش بعيد عن ده".
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