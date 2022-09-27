https://sputnikarabic.ae/20220927/السيسي-يعلن-حل-مشاكل-الاستيراد-خلال-شهرين-1068309267.html
السيسي يعلن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين
السيسي يعلن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن حديثه مع محافظ البنك المركزي بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:42+0000
2022-09-27T10:42+0000
2022-09-27T10:43+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065136894_0:269:2972:1941_1920x0_80_0_0_5199f6d37268ae843472e435a7434aaf.jpg
وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي للعمل على حل مشاكل المستوردين ورجال الصناعة في مصر.وأضاف: "عشان مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة بنخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة"، بحسب موقع "مصراوي".وأشار السيسي إلى أن العالم يمر بأزمة بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتابع: "بنحاول يكون لها أقل تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".ولفت السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة القليوبية، إلى أن "زيارتنا الهدف منها إننا نأكد إننا مهتمين بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعقوات والمصاعب اللي بتقابلها لإننا مش بعيد عن ده".
https://sputnikarabic.ae/20220921/المركزي-المصري-يصدر-تعليمات-جديدة-بشأن-عمليات-الاستيراد-1068061108.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065136894_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_7af6c1160155806de917a20e39953984.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السيسي يعلن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين
10:42 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن حديثه مع محافظ البنك المركزي بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج.
وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي للعمل على حل مشاكل المستوردين
ورجال الصناعة في مصر.
وأضاف: "عشان مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة بنخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة"، بحسب موقع "مصراوي
".
وأشار السيسي إلى أن العالم يمر بأزمة بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتابع: "بنحاول يكون لها أقل تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".
ولفت السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة القليوبية، إلى أن "زيارتنا الهدف منها إننا نأكد إننا مهتمين بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعقوات والمصاعب اللي بتقابلها لإننا مش بعيد عن ده".