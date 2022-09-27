"هذا الاستفتاء بالنسبة لي يعني العودة إلى جذوري، إلى روسيا التي لم تتخلى عنا، تضمنا بين ذراعيها، شكرًا جزيلاً لها. ومن المؤسف جدا أن هذا الاستفتاء لم يتم منذ سنوات. ما أريد أن أقوله لأوكرانيا هو أن أوكرانيا المسكينة لم يحالفها الحظ مع حكام جيدين منذ يوم تأسيسها، لم يكن هناك شخص واحد مناسب في السلطة، ولم يكن أحد يفهم أننا شعوب سلافية، وأن البيلاروسيين والأوكرانيين والروس إخوة وأخوات، وكان ينبغي للجميع أن يعيشوا بشكل طبيعي. لكني أعتقد أن هذه كلها مكائد من الغرب وأمريكا والاتحاد الأوروبي، إنهم بحاجة لافتعال حرب حتى آخر شخص على الأراضي الأوكرانية. إنه لأمر محزن ومهين للغاية أن لا أحد يفهم هذا. يمكن أن يقلب زيلينسكي كل شيء ويدخل في التاريخ ليس كشرير أو كأغنى يهودي، ولكن باعتباره موحدًا للشعوب الشقيقة".