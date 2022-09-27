https://sputnikarabic.ae/20220927/العالم-ينتظر-نتائج-الاستفتاء-لانضمام-المناطق-المحررة-إلى-روسيا-1068318401.html
العالم ينتظر نتائج الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
العالم ينتظر نتائج الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
نناقش في هذه الحلقة: مراقبون دوليون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن ملاحظاتهم أثناء عملية الاستفتاء؛ مراسلو "سبوتنيك" ينقلون تفاصيل ما يجري في مراكز الاقتراع؛ لماذا... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T14:18+0000
2022-09-27T14:18+0000
2022-09-27T14:18+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068317917_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ea4cd3d86a31ac3145a1b31039a57f9e.png
العالم ينتظر نتائج الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
العالم ينتظر نتائج الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه 66.43%.وفي جمهورية لوغانسك الشعبية 83.61%.، وفي خيرسون 63.58%، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية 86.89%.مدير مكتب "ريا نوفوستي" في لبنان وسوريا، ميخائيل علاء الدين، والموجود حاليا في ضواحي زابوروجيه، قال: أما عما يحدث في لوغانسك، فقد حدثنا مراسل "سبوتنيك" للقسم الإسباني وأمريكا اللاتينية والموجود هناك، فيكتور تيرنوفسكي، قائلا:وفي لقاء لـ"سبوتنيك"، قالت ليودميلا سيرغييفنا، وهي مواطنة من لوغانسك:وعن سير عملية الاستفتاء، قالت المراقبة الدولية، ميس الكريدي، لـ"بلا قيود":بدوره، قال المراقب الدولي المكسيكي، كاتو أركونادا، لـ"سبوتنيك":من جانبه، يقول بافيل تاروسين، أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في كلية الإدارة العامة بجامعة موسكو، لـ"سبوتنيك":وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068317917_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_39df06d05ea837726f8147bef7783e18.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
العالم ينتظر نتائج الاستفتاء لانضمام المناطق المحررة إلى روسيا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مراقبون دوليون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن ملاحظاتهم أثناء عملية الاستفتاء؛ مراسلو "سبوتنيك" ينقلون تفاصيل ما يجري في مراكز الاقتراع؛ لماذا يريد سكان الأراضي المحررة الانضمام لروسيا؟
بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه 66.43%.وفي جمهورية لوغانسك الشعبية 83.61%.، وفي خيرسون 63.58%، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية 86.89%.
مدير مكتب "ريا نوفوستي" في لبنان وسوريا، ميخائيل علاء الدين، والموجود حاليا في ضواحي زابوروجيه، قال:
"توافد المواطنون بالآلاف إلى مراكز الاستفتاء، ورفعوا الأعلام الروسية، وغنوا الأغاني الروسية الوطنية، وكأنهم يحتفلون بالنصر الذي انتظروه لسنوات".
أما عما يحدث في لوغانسك، فقد حدثنا مراسل "سبوتنيك" للقسم الإسباني وأمريكا اللاتينية والموجود هناك، فيكتور تيرنوفسكي، قائلا:
"رُفعت الأعلام الروسية في جميع أنحاء المدينة، وعلى جميع مؤسسات الدولة. وتشهد المدينة عروضا موسيقية وتقام الفعاليات الترفيهية المتنوعة".
وفي لقاء لـ"سبوتنيك"، قالت ليودميلا سيرغييفنا، وهي مواطنة من لوغانسك:
"هذا الاستفتاء بالنسبة لي يعني العودة إلى جذوري، إلى روسيا التي لم تتخلى عنا، تضمنا بين ذراعيها، شكرًا جزيلاً لها. ومن المؤسف جدا أن هذا الاستفتاء لم يتم منذ سنوات. ما أريد أن أقوله لأوكرانيا هو أن أوكرانيا المسكينة لم يحالفها الحظ مع حكام جيدين منذ يوم تأسيسها، لم يكن هناك شخص واحد مناسب في السلطة، ولم يكن أحد يفهم أننا شعوب سلافية، وأن البيلاروسيين والأوكرانيين والروس إخوة وأخوات، وكان ينبغي للجميع أن يعيشوا بشكل طبيعي. لكني أعتقد أن هذه كلها مكائد من الغرب وأمريكا والاتحاد الأوروبي، إنهم بحاجة لافتعال حرب حتى آخر شخص على الأراضي الأوكرانية. إنه لأمر محزن ومهين للغاية أن لا أحد يفهم هذا. يمكن أن يقلب زيلينسكي كل شيء ويدخل في التاريخ ليس كشرير أو كأغنى يهودي، ولكن باعتباره موحدًا للشعوب الشقيقة".
وعن سير عملية الاستفتاء، قالت المراقبة الدولية، ميس الكريدي، لـ"بلا قيود":
"كانت ردة فعل الناس إيجابية في الاستفتاء، و رحبوا بوجود المراقبين الدوليين، وكانت لديهم رغبة بالتحدث معهم، وبالتعبير لهم عن أنهم يمارسون هذا الحق بمنتهى الحرية، والإرادة الطوعية الكاملة، وكان هناك التزام بالمعايير الدولية، ولم نسجل أي انتهاكات".
بدوره، قال المراقب الدولي المكسيكي، كاتو أركونادا، لـ"سبوتنيك":
"من المهم ألا نصدق الصحافة الغربية، والافتراءات الزائفة، والعديد من التلاعبات، وإنما يتعين عليهم المجيء ورؤية ما يحدث اليوم في لوغانسك بأم أعينهم، لا يمكننا إضفاء الشرعية على جرائم الكراهية التي يتم ارتكابها في هذه الحالة من قبل الحكومة، والجيش، والتشكيلات المسلحة الأوكرانية من النازيين الجدد ضد السكان المدنيين، يجب أن نكون صوت من لا صوت لهم، لأن وسائل الإعلام التقليدية والمؤسسات الإعلامية الغربية لن تخبرنا بحقيقة ما يحدث هنا".
من جانبه، يقول بافيل تاروسين، أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في كلية الإدارة العامة بجامعة موسكو، لـ"سبوتنيك":
"هذه الأرقام توضح لنا أن الناس ببساطة لا يريدون أن يكونوا جزءًا من أوكرانيا، بل يريدون أن يكونوا مع روسيا، إن الناس أداروا ظهورهم لنظام كييف، الذي عاملهم كمنبوذين، على ما يبدو لم يعد بعيدًا ذاك اليوم الذي لن تكون فيه أوكرانيا دولة موحدة".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول:
"هذا الاستحقاق تاريخي، وجاء بعد طول انتظار لأهل تلك المناطق من سنوات الاضطهاد والظلم، والقمع، من قبل القوات النازية، وهذا سيؤدي إلى تحولات كبيرة سنشهدها في الأيام القادمة، بعد إعلان هذه الأراضي بأنها أصبحت روسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...