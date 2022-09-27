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https://sputnikarabic.ae/20220927/العراق-رئيس-مجلس-النواب-يستقيل-فهل-هي-خطوة-باتجاه-حل-البرلمان؟-1068315243.html
العراق... رئيس مجلس النواب يستقيل.. فهل هي خطوة باتجاه حل البرلمان؟
العراق... رئيس مجلس النواب يستقيل.. فهل هي خطوة باتجاه حل البرلمان؟
تناقش الحلقة استقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، من منصبه، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤدي لمزيد من بعثرة الأوراق، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:03+0000
2022-09-27T13:03+0000
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العراق.. رئيس البرلمان يستقيل، فهل هي خطوة بإتجاه حل البرلمان؟
العراق.. رئيس البرلمان يستقيل، فهل هي خطوة بإتجاه حل البرلمان؟
وعلى هذا الأساس، من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على قبول استقالة الحلبوسي.ولم تعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة. وعلى الرغم من أن الحلبوسي يعتبر من أبرز مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أنه خالف توجهاته فيما يخص الدعوة لاستقالة النواب وحل البرلمان.الإعلامي والمحلل السياسي، كمال الكناني، قلل من الأهمية السياسية لاستقالة الحلبوسي، معتبرًا إياه أحد أركان الأزمة السياسية في البلاد.وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أعرب الكناني عن رأيه بأن استقالة الحلبوسي هي مناورة، تهدف من جملة أمور أخرى، إلى الحصول على دعم من قبل بقية القوى السياسية، وإعادة تجديد الثقة فيه كرئيس للبرلمان.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
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راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

العراق... رئيس مجلس النواب يستقيل.. فهل هي خطوة باتجاه حل البرلمان؟

13:03 GMT 27.09.2022
العراق.. رئيس البرلمان يستقيل، فهل هي خطوة بإتجاه حل البرلمان؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة استقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، من منصبه، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤدي لمزيد من بعثرة الأوراق، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
وعلى هذا الأساس، من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على قبول استقالة الحلبوسي.
ولم تعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة. وعلى الرغم من أن الحلبوسي يعتبر من أبرز مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أنه خالف توجهاته فيما يخص الدعوة لاستقالة النواب وحل البرلمان.
الإعلامي والمحلل السياسي، كمال الكناني، قلل من الأهمية السياسية لاستقالة الحلبوسي، معتبرًا إياه أحد أركان الأزمة السياسية في البلاد.
وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أعرب الكناني عن رأيه بأن استقالة الحلبوسي هي مناورة، تهدف من جملة أمور أخرى، إلى الحصول على دعم من قبل بقية القوى السياسية، وإعادة تجديد الثقة فيه كرئيس للبرلمان.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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