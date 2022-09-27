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الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل وتستنكر تهنئة عباس لغانتس
الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل وتستنكر تهنئة عباس لغانتس
وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، تحذيرات إلى إسرائيل حول "العبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى". 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:08+0000
2022-09-27T13:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب موقع "شهاب نيوز" الإخباري، أكدت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء استعدادها التام للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. ودعت الفصائل السلطة الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات "لنصرة المسجد الأقصى". واستنكرت الفصائل قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهنئة غانتس معتبرين ذلك "إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال الشعب الفلسطيني".
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل وتستنكر تهنئة عباس لغانتس

13:08 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، تحذيرات إلى إسرائيل حول "العبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
وحسب موقع "شهاب نيوز" الإخباري، أكدت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء استعدادها التام للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
ودعت الفصائل السلطة الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات "لنصرة المسجد الأقصى".
واستنكرت الفصائل قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهنئة غانتس معتبرين ذلك "إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال الشعب الفلسطيني".
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