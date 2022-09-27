https://sputnikarabic.ae/20220927/الفصائل-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-وتستنكر-تهنئة-عباس-لغانتس-1068315509.html
الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل وتستنكر تهنئة عباس لغانتس
الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل وتستنكر تهنئة عباس لغانتس
وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، تحذيرات إلى إسرائيل حول "العبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى". 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:08+0000
2022-09-27T13:08+0000
2022-09-27T13:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب موقع "شهاب نيوز" الإخباري، أكدت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء استعدادها التام للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. ودعت الفصائل السلطة الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات "لنصرة المسجد الأقصى". واستنكرت الفصائل قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهنئة غانتس معتبرين ذلك "إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال الشعب الفلسطيني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل وتستنكر تهنئة عباس لغانتس
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وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، تحذيرات إلى إسرائيل حول "العبث بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
وحسب موقع
"شهاب نيوز" الإخباري، أكدت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء استعدادها التام للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
ودعت الفصائل السلطة الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات "لنصرة المسجد الأقصى".
واستنكرت الفصائل قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهنئة غانتس معتبرين ذلك "إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال الشعب الفلسطيني".