https://sputnikarabic.ae/20220927/الكرملين-الأخبار-حول-حالة-الطوارئ-في-نورد-ستريم-مقلقة-ونحن-نتحدث-عن-دمار-في-الأنبوب-1068306541.html

الكرملين: الأخبار حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مقلقة ونحن نتحدث عن دمار في الأنبوب

الكرملين: الأخبار حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مقلقة ونحن نتحدث عن دمار في الأنبوب

أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، فقد وردت من كل من شركة غازبروم والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T09:52+0000

2022-09-27T09:52+0000

2022-09-27T09:58+0000

سوق النفط

الكرملين

نوردستروم

عمليات تخريب

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نعم، كانت هناك معلومات بالأمس، ظهرت من كل من شركة غازبروم ومن المشغل. هذه أخبار مزعجة للغاية، في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الدمار في خط الأنابيب، ولم يتضح بعد أي نوع، في المنطقة الاقتصادية الدنماركية".وقال بيسكوف في رد على سؤال من الصحفيين حول وجود أعمال تخريبية في نورد ستريم، مما أدى إلى تدميره، إنه لا يمكن استبعاد أي خيار حتى ظهور نتائج الدراسة:"في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أي خيار. من الواضح أن هناك نوعا من تدمير الأنبوب، أما سبب ذلك فلا يمكن استبعاد بعض الخيارات على الأقل، قبل ظهور نتائج الدراسة".هذا وأبلغت شركة "نورد ستريم أ جي" الصحفيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.وحسبما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" نقلا عن مصادرها، مساء أمس الاثنين، قد يكون سبب انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وعلى كلا الخطين من خط أنابيب نورد ستريم هو التخريب المستهدف.وبحسبها، في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، شاركت فيه وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تقييم السلطات قولها "لا يمكننا تخيل سيناريو آخر سوى التخريب المستهدف". وأضاف: "كل شيء يدل على أنه ليس صدفة".وتقول المصادر إن هذا النوع من التخريب ليس بالتافه ولتنفيذه يجب استخدام قوات خاصة مثل الغواصين.

https://sputnikarabic.ae/20220927/نورد-ستريم-تصف-دمار-التيار-الشمالي-بأنه-غير-مسبوق-1068301380.html

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سوق النفط, الكرملين, نوردستروم, عمليات تخريب