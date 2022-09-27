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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/الكرملين-موسكو-لا-تزال-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-وأهداف-العملية-العسكرية-لن-تتغير-1068309756.html
الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وأهداف العملية العسكرية لم تتغير
الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وأهداف العملية العسكرية لم تتغير
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:05+0000
2022-09-27T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن روسيا، بالطبع، لا تزال مستعدة للتفاوض. ولكن مع تغير الوضع، وكذلك الظروف، قلنا ذلك مرارا وتكرارا. ولكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولكن في هذه الحالة، أيضًا في محادثات (بوتين وأردوغان)، قيل إن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".وفي منشور عبر قناته على "تلغرام"، قال ميدفيديف، يوم الاثنين: "الإنذارات النهائية" الحالية هي مجرد تمهيد بسيط لما سيطلب في المستقبل. وهذا الأمر معروف لديه، وهو استسلام نظام كييف التام بشروط روسيا".وكان زيلينسكي قال في حديث لشبكة "سي إن إن": "لا أرى اليوم أي رغبة من الجانب الروسي ليكون طرفا بناءً... لا أخاطب من يصدرون إنذارات نهائية".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا، لكن المزيد من التأخير من قبل كييف سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.وأشار إلى تصريحات كييف بأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما "تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية"، قائلا: "إذا كان هذا هو اختيار أوكرانيا، فإن روسيا تعرف كيف تحقق أهدافها في إطار عمليتها العسكرية".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html
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روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا
روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا

الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وأهداف العملية العسكرية لم تتغير

11:05 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 27.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.
وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن روسيا، بالطبع، لا تزال مستعدة للتفاوض. ولكن مع تغير الوضع، وكذلك الظروف، قلنا ذلك مرارا وتكرارا. ولكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولكن في هذه الحالة، أيضًا في محادثات (بوتين وأردوغان)، قيل إن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

وعلّق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على عدم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إجراء حوار مع "أولئك الذين يعطون إنذارات نهائية".

وفي منشور عبر قناته على "تلغرام"، قال ميدفيديف، يوم الاثنين: "الإنذارات النهائية" الحالية هي مجرد تمهيد بسيط لما سيطلب في المستقبل. وهذا الأمر معروف لديه، وهو استسلام نظام كييف التام بشروط روسيا".
وكان زيلينسكي قال في حديث لشبكة "سي إن إن": "لا أرى اليوم أي رغبة من الجانب الروسي ليكون طرفا بناءً... لا أخاطب من يصدرون إنذارات نهائية".
وأضاف في إشارة إلى اتفاقات "مينسك"، التي لم تلتزم بها كييف أصلا: "أعلم أن بعض الدول تدفعنا نحو اتفاقات مينسك، أريد أن يدرك العالم أن هناك حلا دبلوماسيا، يكمن في اتفاقات مينسك، ويمكن إبرام الاتفاق فقط بعد خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية".
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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا، لكن المزيد من التأخير من قبل كييف سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.
وأشار إلى تصريحات كييف بأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما "تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية"، قائلا: "إذا كان هذا هو اختيار أوكرانيا، فإن روسيا تعرف كيف تحقق أهدافها في إطار عمليتها العسكرية".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة09:56 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
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