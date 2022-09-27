https://sputnikarabic.ae/20220927/الكرملين-موسكو-لا-تزال-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-وأهداف-العملية-العسكرية-لن-تتغير-1068309756.html

الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وأهداف العملية العسكرية لم تتغير

الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وأهداف العملية العسكرية لم تتغير

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T11:05+0000

2022-09-27T11:05+0000

2022-09-27T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مفاوضات

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن روسيا، بالطبع، لا تزال مستعدة للتفاوض. ولكن مع تغير الوضع، وكذلك الظروف، قلنا ذلك مرارا وتكرارا. ولكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولكن في هذه الحالة، أيضًا في محادثات (بوتين وأردوغان)، قيل إن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".وفي منشور عبر قناته على "تلغرام"، قال ميدفيديف، يوم الاثنين: "الإنذارات النهائية" الحالية هي مجرد تمهيد بسيط لما سيطلب في المستقبل. وهذا الأمر معروف لديه، وهو استسلام نظام كييف التام بشروط روسيا".وكان زيلينسكي قال في حديث لشبكة "سي إن إن": "لا أرى اليوم أي رغبة من الجانب الروسي ليكون طرفا بناءً... لا أخاطب من يصدرون إنذارات نهائية".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا، لكن المزيد من التأخير من قبل كييف سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.وأشار إلى تصريحات كييف بأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما "تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية"، قائلا: "إذا كان هذا هو اختيار أوكرانيا، فإن روسيا تعرف كيف تحقق أهدافها في إطار عمليتها العسكرية".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html

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روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا