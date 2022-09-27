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https://sputnikarabic.ae/20220927/المفوضية-الأوروبية-قد-تفرض-عقوبات-على-مراقبي-الاستفتاء-الأجانب-1068313891.html
المفوضية الأوروبية قد تفرض عقوبات على مراقبي الاستفتاء الأجانب
المفوضية الأوروبية قد تفرض عقوبات على مراقبي الاستفتاء الأجانب
قال بيتر ستانو، الممثل الرسمي للخدمة غير السياسية في الاتحاد الأوروبي، في إفادة صحفية في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر مراقبة الاستفتاءات... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:33+0000
2022-09-27T12:33+0000
العالم
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وقال: "ليس المواطنون الأوروبيون وحدهم من يتواجد لمراقبة هذا الإجراء غير القانوني. أي دعم لهذه الاستفتاءات يعتبر غير قانوني ... ولكن الأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كان أفراد معينون سيخضعون لنظام العقوبات. وسيقررون على أساس كل حالة على حدة. ولكن، هناك بالتأكيد احتمال نظري لمواطني (الاتحاد الأوروبي ليكونوا على قائمة العقوبات) إذا اعتبرتها الدول غير قانونية".وأضاف ستانو أنه "ستكون هناك عواقب لجميع الأشخاص المشاركين في هذه الاستفتاءات غير القانونية. لا نريد التعليق على إعداد قوائم العقوبات، فهذه سياستنا طويلة الأمد".بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمناطق، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال الإرهابية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.
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العالم
العالم

المفوضية الأوروبية قد تفرض عقوبات على مراقبي الاستفتاء الأجانب

12:33 GMT 27.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
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قال بيتر ستانو، الممثل الرسمي للخدمة غير السياسية في الاتحاد الأوروبي، في إفادة صحفية في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر مراقبة الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا انتهاكًا، ويسمح بفرض عقوبات على مراقبين من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال: "ليس المواطنون الأوروبيون وحدهم من يتواجد لمراقبة هذا الإجراء غير القانوني. أي دعم لهذه الاستفتاءات يعتبر غير قانوني ... ولكن الأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كان أفراد معينون سيخضعون لنظام العقوبات. وسيقررون على أساس كل حالة على حدة. ولكن، هناك بالتأكيد احتمال نظري لمواطني (الاتحاد الأوروبي ليكونوا على قائمة العقوبات) إذا اعتبرتها الدول غير قانونية".
وأضاف ستانو أنه "ستكون هناك عواقب لجميع الأشخاص المشاركين في هذه الاستفتاءات غير القانونية. لا نريد التعليق على إعداد قوائم العقوبات، فهذه سياستنا طويلة الأمد".
بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.
خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمناطق، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال الإرهابية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.
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