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https://sputnikarabic.ae/20220927/اليوم-الخامس-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-1068307430.html
اليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:56+0000
2022-09-27T09:56+0000
روسيا
استفتاء
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روسيا, استفتاء, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, استفتاء, новый онлайн для белой редактуры
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

اليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

09:56 GMT 27.09.2022
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يتبع
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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10:11 GMT 27.09.2022
10:10 GMT 27.09.2022
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