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https://sputnikarabic.ae/20220927/اليوم-الرابع-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-1068238285.html
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:22+0000
2022-09-27T10:17+0000
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روسيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
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العالم, новый онлайн для белой редактуры, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
العالم, новый онлайн для белой редактуры, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

09:22 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 27.09.2022)
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بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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09:21 GMT 27.09.2022
09:19 GMT 27.09.2022
19:58 GMT 26.09.2022
قال فلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى الجزء المحرر من زابوروجيه حتى لا يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء الجاري.
19:15 GMT 26.09.2022
قال النائب في مجلس الدوما الروسي أنطون غيتا، في إفادة للصحفيين، إنه بعد الاعتراف بنتائج الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا سيُلغى نظام الجمارك، لكن نقاط التفتيش ستبقى لمنع نقل الأسلحة.
19:15 GMT 26.09.2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع
أمس, 18:39 GMT
19:15 GMT 26.09.2022
عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خيرسون: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 63% في نهاية اليوم الرابع
أمس, 19:04 GMT
19:15 GMT 26.09.2022
عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع
أمس, 19:14 GMT
18:38 GMT 26.09.2022
بلغت نسبة المشاركة في التصويت بجمهورية دونيتسك الشعبية نسبة بعد 4 أيام على الاستفتاء نسبة 86.89%.
18:28 GMT 26.09.2022
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زابوروجيه: نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد 4 أيام بلغت أكثر من 66%
أمس, 18:23 GMT
17:22 GMT 26.09.2022
وصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بعد إحصاء نتائج 4 أيام، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج 66.43%.
17:12 GMT 26.09.2022
وصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون بعد إحصاء نتائج 4 أيام من التصويت 63.58%.
17:09 GMT 26.09.2022
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: بلغت نسبة إقبال الناخبين في الاستفتاء في اليوم الرابع 83.61%
14:52 GMT 26.09.2022
يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
مراقب دولي فرنسي: الاستفتاء أفضل حل للصراع في دونباس
أمس, 13:36 GMT
14:52 GMT 26.09.2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
وصول مراقبين من فرنسا والأرجنتين ودول أخرى لمتابعة سير عملية الاستفتاء في لوغانسك
أمس, 11:59 GMT
08:23 GMT 26.09.2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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أمس, 08:10 GMT
07:28 GMT 26.09.2022
مسيرة لا نتخلى عن أناسنا لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة09:56 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
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