اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
09:21 GMT 27.09.2022
09:19 GMT 27.09.2022
19:58 GMT 26.09.2022
قال فلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى الجزء المحرر من زابوروجيه حتى لا يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء الجاري.
19:15 GMT 26.09.2022
قال النائب في مجلس الدوما الروسي أنطون غيتا، في إفادة للصحفيين، إنه بعد الاعتراف بنتائج الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا سيُلغى نظام الجمارك، لكن نقاط التفتيش ستبقى لمنع نقل الأسلحة.
19:15 GMT 26.09.2022
19:15 GMT 26.09.2022
19:15 GMT 26.09.2022
18:38 GMT 26.09.2022
بلغت نسبة المشاركة في التصويت بجمهورية دونيتسك الشعبية نسبة بعد 4 أيام على الاستفتاء نسبة 86.89%.
18:28 GMT 26.09.2022
17:22 GMT 26.09.2022
وصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بعد إحصاء نتائج 4 أيام، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج 66.43%.
17:12 GMT 26.09.2022
وصلت نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون بعد إحصاء نتائج 4 أيام من التصويت 63.58%.
17:09 GMT 26.09.2022
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: بلغت نسبة إقبال الناخبين في الاستفتاء في اليوم الرابع 83.61%
14:52 GMT 26.09.2022
14:52 GMT 26.09.2022
08:23 GMT 26.09.2022
07:28 GMT 26.09.2022
05:30 GMT 26.09.2022