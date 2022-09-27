https://sputnikarabic.ae/20220927/باسيتشنيك-الغالبية-العظمى-من-سكان-لوغانسك-يصوتون-للانضمام-إلى-روسيا--1068298744.html
باسيتشنيك: الغالبية العظمى من سكان لوغانسك يصوتون للانضمام إلى روسيا
باسيتشنيك: الغالبية العظمى من سكان لوغانسك يصوتون للانضمام إلى روسيا
صرح ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، للصحفيين، بأن الغالبية العظمى من سكان الجمهورية يصوتون للانضمام إلى روسيا الاتحادية. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T06:54+0000
2022-09-27T06:54+0000
2022-09-27T06:54+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال باسيتشنيك خلال التصويت: "النسبة المئوية لسكان جمهورية لوغانسك الشعبية الذين أدلوا بأصواتهم للانضمام إلى روسيا هي نسبة ساحقة تقريبًا ... الغالبية العظمى يكتبون"نعم" - نريد الانضمام إلى روسيا".بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمناطق، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية. في رأيهم هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال الإرهابية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودونها بالأسلحة لقتل المدنيين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا ستدعم القرار الذي سيتخذه سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
باسيتشنيك: الغالبية العظمى من سكان لوغانسك يصوتون للانضمام إلى روسيا
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صرح ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، للصحفيين، بأن الغالبية العظمى من سكان الجمهورية يصوتون للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وقال باسيتشنيك خلال التصويت: "النسبة المئوية لسكان جمهورية لوغانسك الشعبية الذين أدلوا بأصواتهم للانضمام إلى روسيا هي نسبة ساحقة تقريبًا ... الغالبية العظمى يكتبون"نعم" - نريد الانضمام إلى روسيا".
بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.
خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمناطق، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية. في رأيهم هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال الإرهابية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودونها بالأسلحة لقتل المدنيين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا ستدعم القرار الذي سيتخذه سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون.