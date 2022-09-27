https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-اعتراف-أوكرانيا-بفشلها-معلومات-عن-منظومة-هيمارس-الأمريكية-1068328102.html
بعد اعتراف أوكرانيا بفشلها... معلومات عن منظومة "هيمارس" الأمريكية
بعد اعتراف أوكرانيا بفشلها... معلومات عن منظومة "هيمارس" الأمريكية
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" عن طريق إرسالها إلى أوكرانيا، لكن الجيش الأوكراني اعترف بعدم جدواها في المعارك... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T18:25+0000
2022-09-27T18:25+0000
2022-09-27T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbb73220a9eec57523605b5111acd392.jpg
وتحمل منظومة "هيمارس" الاسم الكودي "إم - 142" وهي نسخة أقل وزنا من راجمة الصواريخ "إم - 270"، حسبما يقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة بدأت تصنيع منظومة "هيمارس" منذ عام 2005، وأنتجت أكثر من 500 منظومة منذ ذلك الحين.وتم تصميم تلك المنظومة لتوفير الدعم النيراني للقوات البرية ومهاجمة مواقع العدو وفتح الثغرات للقوات المهاجمة لاختراق تحصيناته الدفاعية.وتستخدم منظومة "هيمارس" مركبة خفيفة طولها 7 أمتار وعرضها 2.4 متر وارتفاعها 3.2 متر، بينما يصل وزنها إلى نحو 11 طنا.ويتكون طاقم "إيمارس" من 3 أفراد وتستخدم صواريخ "أتاكمز" التكتيكية (أرض - أرض) أو قذائف صاروخية عيار (6 * 227 ملم).وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأن استخدام "هيمارس" في معاركها ضد القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، ليس له جدوى عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20220123/ما-هي-قدرات-راجمة-الصواريخ-الروسية-توس---1-إيه؟-1056867786.html
https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تدمير-راجمة-صواريخ-هيمارس-أمريكية-ومقتل-30-من-طاقمها-القتالي-في-دونيتسك-1067227650.html
https://sputnikarabic.ae/20220927/الجيش-الأوكراني-يعترف-بعدم-جدوى-منظومة-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068297629.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد اعتراف أوكرانيا بفشلها... معلومات عن منظومة "هيمارس" الأمريكية
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حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الترويج لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" عن طريق إرسالها إلى أوكرانيا، لكن الجيش الأوكراني اعترف بعدم جدواها في المعارك الحربية، التي يواجه فيها القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
وتحمل منظومة "هيمارس" الاسم الكودي "إم - 142" وهي نسخة أقل وزنا من راجمة الصواريخ "إم - 270"، حسبما يقول
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة بدأت تصنيع منظومة "هيمارس" منذ عام 2005، وأنتجت أكثر من 500 منظومة منذ ذلك الحين.
وتم تصميم تلك المنظومة لتوفير الدعم النيراني للقوات البرية ومهاجمة مواقع العدو وفتح الثغرات للقوات المهاجمة
لاختراق تحصيناته الدفاعية.
وتستخدم منظومة "هيمارس" مركبة خفيفة طولها 7 أمتار وعرضها 2.4 متر وارتفاعها 3.2 متر، بينما يصل وزنها إلى نحو 11 طنا.
يمكن للمركبة أن تقطع مسافة تصل إلى 480 كيلومترا بسرعة تتجاوز 52 كيلومترا في الساعة.
ويتكون طاقم "إيمارس" من 3 أفراد وتستخدم صواريخ "أتاكمز" التكتيكية (أرض - أرض) أو قذائف صاروخية
عيار (6 * 227 ملم).
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأن استخدام
"هيمارس" في معاركها ضد القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، ليس له جدوى عسكرية.