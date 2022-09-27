https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-الإعلان-عن-درع-الصحراء---2022-ما-هو-حجم-القوات-البرية-للجيش-الروسي-والجزائري-1068325007.html
بعد الإعلان عن تدريب "درع الصحراء - 2022"... ما هو حجم القوات البرية للجيشين الروسي والجزائري؟
بعد الإعلان عن تدريب "درع الصحراء - 2022"... ما هو حجم القوات البرية للجيشين الروسي والجزائري؟
تستعد القوات البرية في الجيشين الروسي والجزائري لمناورات "درع الصحراء - 2022"، التي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:44+0000
2022-09-27T16:44+0000
2022-09-27T16:44+0000
رصد عسكري
روسيا
الجزائر
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ويمتلك الجيش الروسي قوة بشرية تقدر بمليون و350 ألف جندي، بينهم 250 ألفا قوات احتياطية و250 ألفا قوات شبه عسكرية، إضافة إلى القوات العاملة وعددها 850 ألف جندي، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.أما الجيش الجزائري، فيمتلك قوة بشرية تقدر بـ 465 ألف جندي، بينهم 135 ألفا، قوات احتياطية، و200 ألف، قوات شبه عسكرية، إضافة إلى 130 ألف جندي، يمثلون قوات عاملة.قوة الدباباتتمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم 12 ألفا و420 دبابة، بينما تمتلك الجزائر ألفين و196 دبابة وتصنف في المرتبة رقم 14 عالميا.قوة المدرعاتتمتلك روسيا ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم تضم 30 ألفا و122 مدرعة، بينما تمتلك الجزائر 6 آلاف و461 مدرعة تجعلها في المرتبة رقم 16 عالميا في هذا السلاح.قوة المدفعية ذاتية الحركةتمتلك روسيا أضخم قوة من المدافع ذاتية الحركة في العالم تضم 6 آلاف و574 مدفعا، بينما تمتلك الجزائر 545 مدفعا تجعلها في المرتبة رقم 15 عالميا.قوة المدفعية المقطورةتمتلك روسيا 7 آلاف و571 مدفع مقطور وهي أضخم قوة مدافع مقطورة في العالم، بينما تمتلك الجزائر 450 مدفع من هذا النوع وتحتل المرتبة رقم 27 عالميا.قوة راجمات الصواريختمتلك روسيا أضخم قوة راجمات صواريخ في العالم تضم 3 آلاف و391 راجمة، بينما تمتلك الجزائر 334 راجمة صواريخ تجعلها في المرتبة رقم 17 عالميا.وتشير الإحصائيات السابقة إلى أن القوات البرية الروسية تمثل أضخم قوات برية في العالم في أسلحة الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة والمدفعية المقطورة وراجمات الصواريخ، بينما تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قوة المدرعات.ومن المقرر أن تنطلق تدريبات "درع الصحراء - 2022" بين القوات البرية الروسية والجزائرية خلال الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الجزائر، وهي جزء من تدريبات مكافحة الإرهاب، المخطط إجراؤها مسبقا ضمن برنامج التعاون العسكري بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-جيوش-الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067107987.html
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https://sputnikarabic.ae/20220927/زاخاروفا-التدريبات-العسكرية-الروسية-الجزائرية-القادمة-ليست-موجهة-ضد-أحد-1068299966.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الجزائر
رصد عسكري, روسيا, الجزائر
بعد الإعلان عن تدريب "درع الصحراء - 2022"... ما هو حجم القوات البرية للجيشين الروسي والجزائري؟
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تستعد القوات البرية في الجيشين الروسي والجزائري لمناورات "درع الصحراء - 2022"، التي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
ويمتلك الجيش الروسي قوة بشرية تقدر بمليون و350 ألف جندي، بينهم 250 ألفا قوات احتياطية و250 ألفا قوات شبه عسكرية، إضافة إلى القوات العاملة وعددها 850 ألف جندي، حسب إحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
أما الجيش الجزائري، فيمتلك قوة بشرية تقدر بـ 465 ألف جندي، بينهم 135 ألفا، قوات احتياطية، و200 ألف، قوات شبه عسكرية، إضافة إلى 130 ألف جندي، يمثلون قوات عاملة.
قوة الدبابات
تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات
في العالم تضم 12 ألفا و420 دبابة، بينما تمتلك الجزائر ألفين و196 دبابة وتصنف في المرتبة رقم 14 عالميا.
قوة المدرعات
تمتلك روسيا ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم تضم 30 ألفا و122 مدرعة، بينما تمتلك الجزائر 6 آلاف و461 مدرعة تجعلها في المرتبة رقم 16 عالميا في هذا السلاح.
قوة المدفعية ذاتية الحركة
تمتلك روسيا أضخم قوة من المدافع ذاتية الحركة في العالم تضم 6 آلاف و574 مدفعا، بينما تمتلك الجزائر 545 مدفعا تجعلها في المرتبة رقم 15 عالميا.
قوة المدفعية المقطورة
تمتلك روسيا 7 آلاف و571 مدفع مقطور وهي أضخم قوة
مدافع مقطورة في العالم، بينما تمتلك الجزائر 450 مدفع من هذا النوع وتحتل المرتبة رقم 27 عالميا.
قوة راجمات الصواريخ
تمتلك روسيا
أضخم قوة راجمات صواريخ في العالم تضم 3 آلاف و391 راجمة، بينما تمتلك الجزائر 334 راجمة صواريخ تجعلها في المرتبة رقم 17 عالميا.
وتشير الإحصائيات السابقة إلى أن القوات البرية الروسية تمثل أضخم قوات برية في العالم في أسلحة الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة والمدفعية المقطورة وراجمات الصواريخ، بينما تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قوة المدرعات.
ومن المقرر أن تنطلق تدريبات "درع الصحراء - 2022" بين القوات البرية الروسية والجزائرية خلال الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الجزائر، وهي جزء من تدريبات مكافحة الإرهاب، المخطط إجراؤها مسبقا ضمن برنامج التعاون العسكري بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء.