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https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-تحذيرات-أردوغان-من-تسليح-الغرب-لليونان-ما-هي-قدرات-الجيش-اليوناني-1068320865.html
بعد تحذيرات أردوغان من تسليح الغرب لليونان... ما هي قدرات الجيش اليوناني؟
بعد تحذيرات أردوغان من تسليح الغرب لليونان... ما هي قدرات الجيش اليوناني؟
يصنف الجيش اليوناني في المرتبة رقم 27 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 37 جيشا في أوروبا. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:06+0000
2022-09-27T15:06+0000
رصد عسكري
اليونان
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وينتمي الجيش اليوناني إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ينتمي إليه الجيش التركي أيضا، ويحتل المرتبة رقم 10 في هذا التحالف، بينما تأتي تركيا في المرتبة رقم 5، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وجدد الرئيس التركي تحذيراته لليونان، مؤكدا أن الدعم العسكري الذي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن ينقذها.ويسلط ذلك الضوء على قدرات الجيش اليوناني وأهم الأسلحة التي يملكها، وفقا للإحصائيات العالمية المنشورة.يمتلك الجيش اليوناني 633 طائرة حربية تضم 188 مقاتلة وطائرة اعتراضية و17 طائرة نقل عسكري و144 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.أما القوات البحرية اليونانية فتصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم القوات البحرية في العالم وتضم 120 وحدة بحرية، بينها 11 غواصة.وتصل ميزانية الدفاع اليونانية إلى 6.6 مليار دولار، لكنها تحصل على دعم أمريكي وأوروبي لتطوير قدراتها العسكرية في ظل تنامي التوترات مع تركيا.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توعد أثينا، في وقت سابق، بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على بلاده بعد نشرها أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئيس-التركي-اليونان-ستدفع-ثمنا-باهظا-لدورها-في-حياكة-المؤامرات-على-تركيا-1068278438.html
https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-تركيا-ترصد-انتشارا-عسكريا-يونانيا-في-جزر-بحر-إيجه-1068214854.html
https://sputnikarabic.ae/20220927/أردوغان-الدعم-الذي-تتلقاه-اليونان-من-أمريكا-وأوروبا-لن-ينقذها-1068314203.html
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رصد عسكري, اليونان
رصد عسكري, اليونان

بعد تحذيرات أردوغان من تسليح الغرب لليونان... ما هي قدرات الجيش اليوناني؟

15:06 GMT 27.09.2022
© kollelngoomالجيش اليوناني
الجيش اليوناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© kollelngoom
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يصنف الجيش اليوناني في المرتبة رقم 27 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 37 جيشا في أوروبا.
وينتمي الجيش اليوناني إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ينتمي إليه الجيش التركي أيضا، ويحتل المرتبة رقم 10 في هذا التحالف، بينما تأتي تركيا في المرتبة رقم 5، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
أردوغان يهدد اليونان: ستدفع ثمنا باهظا عاجلا أم آجلا ولن نتوانى في الدفاع عن حقوقنا
أمس, 15:06 GMT
وجدد الرئيس التركي تحذيراته لليونان، مؤكدا أن الدعم العسكري الذي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن ينقذها.
ويسلط ذلك الضوء على قدرات الجيش اليوناني وأهم الأسلحة التي يملكها، وفقا للإحصائيات العالمية المنشورة.
يمتلك الجيش اليوناني 633 طائرة حربية تضم 188 مقاتلة وطائرة اعتراضية و17 طائرة نقل عسكري و144 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.
ويمتلك الجيش اليوناني قوات برية تضم 1243 دبابة و6 آلاف و134 مدرعة و590 مدفعا ذاتي الحركة و669 مدفعا ميدانيا و147 راجمة صواريخ.
أما القوات البحرية اليونانية فتصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم القوات البحرية في العالم وتضم 120 وحدة بحرية، بينها 11 غواصة.
القوات الخاصة التابعة للبحرية اليونانية في أحدى التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
إعلام: تركيا ترصد انتشارا عسكريا يونانيا في جزر بحر إيجه
25 سبتمبر, 13:23 GMT
وتصل ميزانية الدفاع اليونانية إلى 6.6 مليار دولار، لكنها تحصل على دعم أمريكي وأوروبي لتطوير قدراتها العسكرية في ظل تنامي التوترات مع تركيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
أردوغان: الدعم الذي تتلقاه اليونان من أمريكا وأوروبا لن ينقذها
12:41 GMT
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توعد أثينا، في وقت سابق، بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على بلاده بعد نشرها أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.
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