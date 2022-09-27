https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-تحذيرات-أردوغان-من-تسليح-الغرب-لليونان-ما-هي-قدرات-الجيش-اليوناني-1068320865.html

بعد تحذيرات أردوغان من تسليح الغرب لليونان... ما هي قدرات الجيش اليوناني؟

بعد تحذيرات أردوغان من تسليح الغرب لليونان... ما هي قدرات الجيش اليوناني؟

يصنف الجيش اليوناني في المرتبة رقم 27 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 37 جيشا في أوروبا. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T15:06+0000

2022-09-27T15:06+0000

2022-09-27T15:06+0000

رصد عسكري

اليونان

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وينتمي الجيش اليوناني إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ينتمي إليه الجيش التركي أيضا، ويحتل المرتبة رقم 10 في هذا التحالف، بينما تأتي تركيا في المرتبة رقم 5، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وجدد الرئيس التركي تحذيراته لليونان، مؤكدا أن الدعم العسكري الذي تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن ينقذها.ويسلط ذلك الضوء على قدرات الجيش اليوناني وأهم الأسلحة التي يملكها، وفقا للإحصائيات العالمية المنشورة.يمتلك الجيش اليوناني 633 طائرة حربية تضم 188 مقاتلة وطائرة اعتراضية و17 طائرة نقل عسكري و144 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و270 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.أما القوات البحرية اليونانية فتصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم القوات البحرية في العالم وتضم 120 وحدة بحرية، بينها 11 غواصة.وتصل ميزانية الدفاع اليونانية إلى 6.6 مليار دولار، لكنها تحصل على دعم أمريكي وأوروبي لتطوير قدراتها العسكرية في ظل تنامي التوترات مع تركيا.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توعد أثينا، في وقت سابق، بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على بلاده بعد نشرها أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.

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