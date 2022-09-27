https://sputnikarabic.ae/20220927/بلومبرغ-شولتز-يعود-من-الإمارات-بعقد-ناقلة-غاز-طبيعي-مسال-واحدة-فقط-1068302490.html
"بلومبرغ": شولتز يعود من الإمارات بعقد ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة فقط
"بلومبرغ": شولتز يعود من الإمارات بعقد ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة فقط
أفادت "بلومبرغ" بأن الإمارات العربية المتحدة ستسلم دفعة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة عائمة في ألمانيا في أوائل عام 2023، لأن هذا هو الشيء الوحيد... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:39+0000
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وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شولتز تمكن من التفاوض على دفعة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال من دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم 137 ألف متر مكعب، ودخل في اتفاقية غير ملزمة بشأن عمليات التسليم الأخرى. في الوقت نفسه، تشير هذه النتيجة فقط إلى أنه في أوروبا لا يزالون غير قادرين على العثور على بديل للغاز الروسي.وبحسب الوكالة، أصبحت الإمدادات الإضافية مهمة لألمانيا بعد أن قطعت روسيا خط الأنابيب. لهذا السبب، بدأ المسؤولون الألمان في التحذير من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء، وبدأ الاقتصاد في الركود.اقرأ أيضا - إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"وأضافت "بلومبرغ" أن الشركة الألمانية الحكومية اتفقت مع موردي الوقود على توريد 250 ألف طن من وقود الديزل شهريًا في عام 2023. في الوقت نفسه، تم تسليم أول شحنة من وقود الديزل إلى ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الجاري.يذكر أنه في 25 سبتمبر، دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية حكومة الجمهورية إلى تسريع انتقال الشركات من الغاز إلى النفط أو الغاز الطبيعي المسال (LNG). وأشارت غرفة التجارة والصناعىة الألمانية إلى أنه من أجل التنفيذ السريع للانتقال إلى أنواع أخرى من الوقود، من الضروري تبسيط الإجراءات القانونية للمؤسسات.
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"بلومبرغ": شولتز يعود من الإمارات بعقد ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة فقط
09:39 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
أفادت "بلومبرغ" بأن الإمارات العربية المتحدة ستسلم دفعة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة عائمة في ألمانيا في أوائل عام 2023، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق عليه المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته للمنطقة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شولتز تمكن من التفاوض على دفعة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال
من دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم 137 ألف متر مكعب، ودخل في اتفاقية غير ملزمة بشأن عمليات التسليم الأخرى. في الوقت نفسه، تشير هذه النتيجة فقط إلى أنه في أوروبا لا يزالون غير قادرين على العثور على بديل للغاز الروسي.
وبحسب الوكالة، أصبحت الإمدادات الإضافية مهمة لألمانيا بعد أن قطعت روسيا خط الأنابيب. لهذا السبب، بدأ المسؤولون الألمان في التحذير من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء، وبدأ الاقتصاد في الركود.
وأضافت "بلومبرغ" أن الشركة الألمانية الحكومية اتفقت مع موردي الوقود على توريد 250 ألف طن من وقود الديزل شهريًا في عام 2023. في الوقت نفسه، تم تسليم أول شحنة من وقود الديزل إلى ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الجاري.
يذكر أنه في 25 سبتمبر، دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية حكومة الجمهورية إلى تسريع انتقال الشركات من الغاز إلى النفط أو الغاز الطبيعي المسال (LNG). وأشارت غرفة التجارة والصناعىة الألمانية إلى أنه من أجل التنفيذ السريع للانتقال إلى أنواع أخرى من الوقود، من الضروري تبسيط الإجراءات القانونية للمؤسسات.