https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-العقوبات-ستؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الغذائي-في-العالم-1068311735.html
بوتين: العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم
بوتين: العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:41+0000
2022-09-27T11:41+0000
2022-09-27T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أغذية
حبوب
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وقال بوتين في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة - ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن لسوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس. هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية".وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-ما-تقوم-به-الدول-الغنية-بشأن-المواد-الغذائية-أشبه-ما-يكون-بـالافتراس-1068310807.html
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا, أغذية, حبوب
فلاديمير بوتين, روسيا, أغذية, حبوب
بوتين: العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب الجماعي.
وقال بوتين في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة - ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن لسوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس. هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية".
وأضاف أن المسؤولية عن الوضع "تقع بالكامل على عاتق ما يسمى بالغرب الجماعي".
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.