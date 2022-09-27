https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-العقوبات-ستؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الغذائي-في-العالم-1068311735.html

بوتين: العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم

بوتين: العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T11:41+0000

2022-09-27T11:41+0000

2022-09-27T11:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

روسيا

أغذية

حبوب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg

وقال بوتين في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة - ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن لسوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس. هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية".وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-ما-تقوم-به-الدول-الغنية-بشأن-المواد-الغذائية-أشبه-ما-يكون-بـالافتراس-1068310807.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أغذية, حبوب